Семеро раненых за сутки: ВС РФ обстреляли больницу в Херсонской области (фото)

По данным Херсонской ОВА, оккупанты попали в реанимационное отделение медучреждения. За сутки для ударов по области россияне применили более 400 снарядов.

Российские войска нанесли удар по больнице в городе Берислав. Об этом сегодня, 17 мая, сообщил в соцсетях глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Попали в реанимационное и центральные отделения. Из-за обстрела в медучреждении выбито около 60 окон и повреждены стены", — рассказал чиновник.

Прокудин заверил, что в результате вражеской атаки пациенты и сотрудники больницы не пострадали.

Фото: Херсонская ОВА Фото: Херсонская ОВА Фото: Херсонская ОВА Фото: Херсонская ОВА Фото: Херсонская ОВА Фото: Херсонская ОВА Фото: Херсонская ОВА

Детальнее о последствиях обстрела ВС РФ рассказал заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. По его словам, в результате удара упала плита перекрытия одного из помещений больницы.

"Российские войска снова обстреляли одно из медицинских учреждений на деоккупированной Херсонщине. Повреждены окна, двери, центральный корпус, плановая операционная, пробита стена с падением плиты перекрытия", — написал Соболевский.

За сутки в Херсонской области в результате атак ВС РФ пострадали семь человек

В Херсонской областной военной администрации сообщили, что в течение суток российские захватчики обстреляли мирные населенные пункты региона 79 раз.

"Выпустили 406 снарядов из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, беспилотников и авиации", — говорится в посту пресс-службы.

По данным ОВА, Херсон вражеские войска атаковали шесть раз, применив для ударов по городу 26 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и в автозаправочную станцию в Бериславском районе", — подчеркнули в администрации.

Пресс-служба Херсонской ОВА передала, что в течение суток в результате обстрелов ВС РФ получили ранения семь человек, трое из них — дети.

Напомним, вечером 16 мая Россия обстреляла Николаев. Глава ОВА Виталий Ким показал снимок "военной цели", в которую попали вражеские войска.

17 мая в ГСЧС показали последствия атаки на Николаев. По данным спасателей, в городе частично разрушены автосалон и торговый центр, а также объекты промышленной инфраструктуры.