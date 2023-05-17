"Как боги, ничего не пролетит мимо": военные эксперты США оценили работу украинской ПВО (видео)

По мнению западных экспертов, украинские защитники показывают сверхмастерство по уничтожению воздушных целей, а ВСУ доверяют не только украинцы, но и сами зарубежные гости.

Украинские операторы систем противовоздушной обороны очень квалифицированы, а результаты их работы впечатляют. Такое мнение высказали американские военные эксперты Малькольм Нэнс и Питер Цвак, которые сейчас находятся в Украине как представители делегации американской некоммерческой организации Renew Democracy Initiative.

"Ракеты — это просто технологическое оружие, но ракетами управляет человек, и украинские ракетчики очень опытны. Получая новую систему, такую как Patriot, они становятся как боги: ничего не пролетит мимо. Все это потому, что украинские солдаты действительно хотят защитить свой дом., свою семью, свой город. Прошлой ночью я лежал в постели и слышал, как вылетели ракеты, но я действительно не боялся", — сказал эксперт по борьбе с терроризмом Малькольм Нэнс.

Его коллега Питер Цвак отметил, что о работе украинского ПВО в большинстве своем сейчас узнает из сообщений прессы, но те результаты, которые он видит, по его мнению, просто потрясающие.

"Это впечатляющие результаты украинского ПВО с использованием различных средств ПВО, которые у них есть. Если новость о том, что Patriot сбил гиперзвуковой "Кинжал", верна, то это очень и очень важно, потому что это затрудняет использование россиянами крылатых ракет и баллистических ракет малой" дальности, таких как "Искандер", — подчеркнул экс-военный атташе в посольстве США в Москве Питер Цвак.

Напомним, что по сообщению разведки Великобритании 17 мая, РФ ставит целью уничтожить украинскую систему ПВО, уничтожившую миф о российской аэробалистической ракете "Кинжал".

В ночь на 16 мая ВС РФ выпустили по территории Украины 6 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал". В Воздушных силах ВСУ сообщили, что все ракеты летели на Киев, но были уничтожены средствами ПВО, что является поразительным результатом.