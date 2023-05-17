РФ ставит целью уничтожить украинскую систему ПВО, – британская разведка об обстреле Киева

Ситуация в воздухе в последнюю неделю значительно обострилась, российские самолеты и вертолеты падают или перехватываются в Брянской области. Украинское ПВО уничтожило миф о ракете "Кинжал".

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За последнюю неделю ситуация в воздухе значительно обострилась. Сначала были сбиты российские самолеты и вертолеты, а затем был один из самых интенсивных обстрелов Киева. Об этом 17 мая сообщила британская разведка.

13 мая разбились, а вероятно, были сбиты над Брянской областью два вертолета Ми-8, один истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35. В британской разведке отмечают, что в мае впервые в истории Украина перехватила баллистическую ракету воздушного базирования Killjoy — "Кинжал" в натовских рапортах.

После перехвата "Кинжала" РФ отдала приоритет попытке уничтожить усовершенствованные возможности украинской противовоздушной обороны. Однако в процессе, вероятно, Кремль потерял еще несколько ракет Killjoy. И сам факт перехвата "гиперзвуковой ракеты" стал неожиданностью для РФ. Президент Владимир Путин рекламировал "Кинжал", как непобедимую систему.

Обзор британской разведки 17 мая Фото: Ministry of Defence

Отдельно отмечается, что Воздушно-космические силы РФ очень озабочены воздушной угрозой над Брянской областью, поскольку они используют этот район для развертывания авиации для поддержки войны.

Напомним, 17 мая в Воздушных силах заявили, что заявления РФ об уничтожении ЗРК Patriot являются ложными, потому что если им верить, то они уничтожили уже больше самолетов, чем в принципе было на вооружении.

Также 17 мая в США заявили, что РФ тратит больше ракет, чтобы перегрузить противовоздушную оборону, а также запутать Украину.