РФ ставить мету знищити українську систему ППО, – британська розвідка про обстріл Києва

Ситуація у повітрі останній тиждень значно загострилась, російські літаки та гелікоптери падають чи перехоплюються у Брянській області. Українське ППО знищило міф про ракету "Кинджал".

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За останній тиждень ситуація в повітрі значно загострилась. Спочатку були збиті російські літаки й гелікоптери, а потім був один з найінтенсивніших обстрілів Києва. Про це 17 травня повідомила британська розвідка.

13 травня розбилися, а ймовірно, були збиті над Брянською областю два гелікоптери Мі-8, один винищувач-бомбардувальних Су-34 та винищувач Су-35. У британській розвідці зазначають, що у травні вперше в історії Україна перехопила балістичну ракету повітряного базування Killjoy — "Кинджал" у натівських репортах.

Після перехоплення "Кинджалу" РФ віддала пріоритет спробі знищити вдосконалені можливості української протиповітряної оборони. Однак в процесі, ймовірно, Кремль втратив ще кілька ракет Killjoy. І сам факт перехоплення "гіперзвукової ракети" став несподіванкою для РФ. Президент Володимир Путін рекламував "Кинджал" як непереможну систему.

Огляд британської розвідки 17 травня Фото: Ministry of Defence

Окремо зазначається, що Повітряно-космічні сили РФ дуже занепокоєні повітряній загрозі над Брянською областю, бо вони використовують цей район для розгортання авіації для підтримки війни.

Нагадаємо, 17 травня у Повітряних силах заявили, що заяви РФ про знищення ЗРК Patriot є неправдивими, бо якщо їм вірити, то вони знищили вже більше літаків, ніж в принципі було на озброєнні.

Також 17 травня у США заявили, що РФ витрачає більшу кількість ракет, щоб перевантажити протиповітряну оборону, а також заплутати Україну.