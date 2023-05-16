Впечатляющий показатель: в ВСУ оценили работу сил ПВО, которые сбили шесть "Кинжалов"

Спикер украинских ВВС Юрий Игнат уточнил, что все шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 летели по направлению к столице, поскольку для противника Киев всегда был приоритетной целью.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в ночь на 16 мая российские оккупанты выпустили по территории Украины 6 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал". Позже спикер Военно-воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона уточнил, что все ракеты летели на Киев, но были уничтожены средствами ПВО, что является впечатляющим результатом.

По его словам для противника Киев был всегда приоритетной целью, поскольку в столице находятся важные государственные объекты.

"Работа чрезвычайно успешная. Шесть "Кинжалов" — это впечатляющий показатель. Киев остается в эпицентре, столица всегда была в приоритете россиян, поэтому ее защищают серьезными средствами ПВО", — пояснил Игнат.

Между тем все вражеские воздушные цели, которые летели в направлении Киевской области были уничтожены и это самое главное, подчеркнул полковник.

"Уничтожено все то, что летело на Киевскую область. Нужно поблагодарить и воздушное командованию "Центр" и другим подразделениям противовоздушной обороны, которые сегодня выполнили эту работу", — подытожил спикер украинских ВВС.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 16 мая сообщил, что в небе над Украиной средствами ПВО были уничтожены 18 вражеских ракет. С шести самолетов МиГ-31К выпустили шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" и три ракеты наземного базирования С-400 и Искандер-М.

Пресс-служба ГСЧС опубликовала фото последствий ночного ракетного удара по Киеву. На фото можно увидеть сильный пожар, в частности пожарники тушили горящий автобус.