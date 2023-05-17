По данным журналистов, в российских учебных заведениях все чаще пишут доносы. Все жалобы касались "дискредитации ВС РФ".

В последнее время в российских учебных заведениях наблюдается увеличение случаев подачи информации о нарушениях через доносы, и в некоторых случаях сообщения даже предполагают коллективную ответственность. Об этом пишут росСМИ.

Последние события свидетельствуют о возросшей тенденции к написанию доносов в российских школах, как со стороны директоров, так и со стороны учеников. Эти доносы вызывают реакцию правоохранительных органов и могут иметь серьезные последствия для обвиняемых. Применение статьи "о фейках" в отношении педагога в Пензе и вынесенный приговор ставят под вопрос свободу слова и отношение к проявлению иронии или политической символики в учебных заведениях.

Учительница английского в городе Корсакове была оштрафована на 30 тысяч по статье "о дискредитации" после того, как один из ее учеников записал ее антивоенные высказывания и передал их полиции.

Учителя одновременно пишут доносы на детей.

Директор школы "Некрасовка" обратилась в МВД с жалобой на пятиклассницу, которая изменила свою аватарку, добавив на нее желто-голубые цветы, и запустила опрос в чате класса на тему мира. В результате, девочку вызвали в полицию прямо во время уроков.

Родители школьников также не остаются в стороне и пишут доносы на учителей. В Курской области был составлен протокол о "дискредитации" армии в отношении учителя обществоведения по жалобе десятиклассника. Школьник записал нежелательные высказывания учителя на диктофон, передал файл своим родителям, и они подали заявление по этому поводу.

Педагоги в ответ пишут доносы на родителей школьников. Так, маму пятиклассницы Вари из Москвы обвинили в "ненадлежащем исполнении обязанностей воспитания несовершеннолетних" из-за того, что ее дочь не посещала "разговоры о важном". В полицию с заявлением обратились завуч с директором.

Напомним также, что Госдума во время нового заседания приняла закон о едином реестре военнообязанных, предусматривающий отправку повесток в электронном виде.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины 21 марта сообщили, что Россия в ряды своей армии набирает ежемесячно 20 тысяч человек.