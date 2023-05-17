Украинская судья стала главой "верховного суда ЛНР": ей объявили подозрение в госизмене

По данным следствия, подозреваемая разработала проекты "кодексов" и других "нормативных актов", ставших основой фейковой правовой системы в псевдореспублике.

Украинская судья перешла на сторону врага в 2014 году, когда Луганск был оккупирован россиянами. В 2018 году захватчики назначили ее главой "верховного суда "ЛНР". Теперь коллаборантке объявлено подозрение в госизмене. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Отмечается, что по данным следствия, весной 2014 года действующая судья, глава одного из окружных административных судов, изменила присяге.

Она вошла в состав "рабочей группы по законотворческой деятельности народного совета лнр". Также женщина разработала проекты "кодексов" и других "нормативных актов", ставших основой фейковой правовой системы в псевдореспублике.

В 2018 году оккупанты назначили подозреваемую на должность "председателя верховного суда лнр".

"До сих пор женщина организует работу судебной инстанции оккупационной администрации государства-агрессора. Непосредственно занимается рассмотрением дел, чем обеспечивает становление, функционирование судебной ветви власти на временно оккупированной территории Луганщины", – говорится в сообщении.

Кроме того, подозреваемая регулярно дает интервью пропагандистскому телеканалу так называемой ЛНР и публично поддерживает оккупационные власти.

Коллаборантке объявлено о подозрении в публичных призывах к насильственному изменению или свержению конституционного строя и захвату государственной власти, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственной измене (ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 УК Украины).

О ком идет речь

Согласно тексту подозрения на сторону захватчиков перешла бывшая глава Луганского окружного административного суда Светлана Сабиржановна Трифанова. В Украине она занимала пост судьи с 2007 года.

Решением Высшего совета правосудия Трифанову уволили с должности председателя суда в марте 2017 года.

Напомним, 17 мая глава Луганской ОВА Артем Лысогор рассказал, что из-за частых взрывов в районах, контролируемых оккупантами, предатели покидают территорию и вывозят свои семьи в Россию.

В этот же день в Центре национального сопротивления подтвердили, что на временно оккупированных территориях Украины возрастает паника среди российских оккупантов и местных коллаборантов. В результате многие из них убегают на территорию Российской Федерации.