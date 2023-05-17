Сделал точки на теле и заиграл на аккордеоне: врач оккупантов показал "чудеса медицины" РФ (видео)

Медик, которого оккупанты назначили в местный госпиталь на временно захваченной Херсонщине, имеет свой взгляд на то, каким должно быть лечение. Он устраивает пациентам "музыкотерапию" вместе с точечным массажем.

На оккупированной части Херсонской области людей лечат игрой на аккордеоне и точками на теле. Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко. В подтверждение своих слов он выложил видео.

На кадрах видно, как в кабинете врач устроил пациентам музыкотерапию. Он развлекает их игрой на аккордеоне, и совмещает это с точечным самомассажем.

"Даже не знаю, что здесь сказать. Назначенный оккупантами врач госпиталя в поселке Красная Поляна в Херсонской области лечит больного мужчину. Приказал женщине нарисовать две точки на ноге у пациента и болезненно массировать. А сам в то время играет на аккордеоне", — рассказал Цаплиенко.

Он добавил, что подобное лечение "видел только на Гаити", имея в виду местных шаманов вуду, которые лечат пациентов танцами с бубнами и песнями.

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