В РФ заместитель верховного шамана пророчит "аннексию" двух штатов США в 2023-м (видео)

По мнению Артура Цыбикова, в этом году в состав России якобы войдут Аляска и Калифорния. При этом шаман считает, что сейчас в его стране идет "рост" и "процветание".

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Заместитель верховного шамана РФ Артур Цыбиков заявил, что в обозримом будущем Соединенные Штаты разделятся на несколько частей, у некоторых штатов будет свой суверенитет. А такие части страны, как Аляска и Калифорния, "вернутся в Российскую Федерацию". Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Замверховного шамана РФ также высказался о войне в Украине.

"Украина, бедная, многострадальная страна, государство, наша соседка, "в русский мир входит" с тяжелыми последствиями", — заявил он.

"В нашей Российской Федерации идет рост, процветание. И весь мир будет смотреть, и Россия наша является локомотивом поднятия, развития русской цивилизации и спасения всего мира", — пояснил шаман.

По его словам, в России не планируется "никаких великих потрясений", потому что страна "прошла точку бифуркации и набирает обороты".

Артур Цыбиков — председатель религиозной организации города Ангарска. Себя он называет "заарином, высшим шаманом", а также "профессором". С 2018 году ему присвоен статус заместителя Верховного шамана России. Известно, что он служил в спецназе.

Напомним, что якутского шамана, который намеревался "изгнать Путина", признали невменяемым. Шамана Александра Габышева держат в психдиспансере.

Согласно же предсказаниям перуанских коллег россиян, "мир не за горами". Группа шаманов из столицы Перу Лимы провела серию ритуалов, по итогам которых объявили прогноз о том, что развязанная РФ война в Украине завершится до августа 2023 года.

Ранее Фокус разбирался в том, кого слушает Путин и почему он ошибается. Президент РФ принимает решения, полагая, что Европа шатается.