У РФ заступник верховного шамана пророкує "анексію" двох штатів США у 2023 (відео)

На думку Артура Цибікова, цього року до складу Росії нібито увійдуть Аляска та Каліфорнія. Водночас шаман вважає, що зараз у його країні йде "зростання" та "процвітання".

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Заступник верховного шамана РФ Артур Цибіков заявив, що в найближчому майбутньому Сполучені Штати поділяться на кілька частин, деякі штати матимуть свій суверенітет. А такі частини країни, як Аляска та Каліфорнія, "повернуться до Російської Федерації". Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Замверховного шамана РФ також висловився про війну в Україні.

"Україна, бідна, багатостраждальна країна, держава, наша сусідка, "у російський світ входить" з тяжкими наслідками", — заявив він.

"У нашій Російській Федерації йде зростання, процвітання. І весь світ дивитиметься, і Росія наша є локомотивом підняття, розвитку російської цивілізації та порятунку всього світу", — пояснив шаман.

За його словами, у Росії не планується "жодних великих потрясінь", тому що країна "пройшла точку біфуркації й набирає обертів".

Артур Цибіков — голова релігійної організації міста Ангарська. Себе він називає "заарином, вищим шаманом", а також "професором". З 2018 року йому надано статус заступника Верховного шамана Росії. Відомо, що він служив у спецназі.

Нагадаємо, що якутського шамана, який мав намір "вигнати Путіна", визнали неосудним. Шамана Олександра Габишева тримають у психдиспансері.

Згідно з прогнозами перуанських колег росіян, "мир не за горами". Група шаманів зі столиці Перу Ліми провела серію ритуалів, за підсумками яких оголосили прогноз, що розв'язана РФ війна в Україні завершиться до серпня 2023 року.

Раніше Фокус розбирався в тому, кого слухає Путін і чому він помиляється. Президент РФ ухвалює рішення, вважаючи, що Європа хитається.