"Наш "Моссад" давно сложился": Арестович высказался об операциях СБУ в РФ (видео)

Бывший советник ОП прокомментировал публикацию журналиста Юрия Бутусова в которой говорится, что за подрывом Крымского моста и рядом операций на территории России стоит СБУ.

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович отреагировал на утверждение журналиста Юрия Бутусова о том, что большинство спецопераций на территории Российской Федерации осуществляет Служба безопасности Украины. Свое мнение по этому поводу он высказал в эфире с Марком Фейгиным на YouTube 17 мая.

"Бутусов иногда бывает прав. Профессионализм некоторых департаментов СБУ, особенно департамента контрразведки – зашкаливающий", — заявил Арестович.

По словам блогера, спецслужбы США и Великобритании учатся у нашего департамента контрразведки проведению определенных операций.

"Наш "Моссад" давно сложился, ему аплодирует настоящий "Моссад", — заключил Алексей Арестович.

Эфир Алексея Арестовича и Марка Фейгина

Операции СБУ в РФ: что сказал Бутусов

В среду, 17 мая, главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов прокомментировал интервью главы ГУР МО Кирилла Буданова на своей странице в Facebook. В частности, журналист высказался о причастности военной разведки к операциям в тылу врага, в частности к подрыву Керченского моста.

"Что касается, например, диверсионной работы, то подавляющее большинство успешных (подчеркиваю – успешных) операций во враждебном тылу и в РФ у нас осуществляется силами СБУ. И Крымский мост, и за несколькими исключениями все самые громкие диверсии за последние месяцы. А не ГУР, к сожалению", — написал Бутусов.

Напомним, что 16 мая Кирилл Буданов признал, что к части подрывов медийных лиц в РФ причастна украинская разведка. В то же время, он не стал комментировать причастность ГУР Минобороны к конкретным случаям подрывов россиян.

Кирилл Буданов также заявил, что большая часть пророссийски настроенных людей в Крыму убежит через Керченскую паромную переправу на материковую часть РФ с первым заходом Вооруженных сил Украины.

Еще мы писали о том, что 28 апреля Алексей Арестович рассказал о планах украинских войск относительно освобождения Крыма. По его мнению, в первую очередь будут разрушены Крымский мост, база ВС РФ и Черноморский флот.