Крымский мост уничтожат одним из первых: Арестович озвучил планы ВСУ по Крыму (видео)

По словам экс-советника ОП, после того как ВСУ подойдут к границам Крыма, ударов, как в Евпатории в прошлом году, будет около 10 в неделю. Произойдет это еще прежде, чем на полуострове появятся украинские солдаты.

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Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о планах украинских войск относительно деоккупации Крыма. Видео опубликовано на YouTube-канале Арестовича.

После того, как ВСУ подойдут к границам Крыма, начнутся удары по военным объектам полуострова. Одними из первых объектов будут разрушены: Крымский мост, база ВС РФ и Черноморский флот.

"Я скажу вам как военный, что будет. Весь праздник начнется, когда мы выйдем на границы Крыма. Начнется он с Крымского моста, чтоб было повеселее, а потом начнется обработка стратегических складов, аэродромов, военных баз и заводов, которые имеют отношение к поддержанию боеспособности российской группировки. И по флоту начнут работать", — объяснил Арестович.

Арестович — о том, как будет освобождаться Крым, смотреть с 1:34:22

По его словам, ударов, по примеру того, который наблюдался на аэродроме в Евпатории в прошлом году, будет по 10 в неделю. Такие события будут еще до того, как на территории полуострова появятся украинские солдаты.

Арестович посоветовал россиянам, переехавшим на полуостров за время оккупации, подумать о возвращении назад.

По его словам, тем, кто не хочет расставаться с курортами, стоит уже "морально настраиваться уже сейчас".

"В очень короткие сроки вам это понадобится. Я бы уже паковал чемоданы, пока Крымский мост целый", — сказал бывший сотрудник ОП.

Арестович также допускает, что после деоккупации Крыма находящиеся там родственники российских солдат уедут.

Взрывы на аэродроме в Крыму

9 августа 2022 года в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Военный аэродром в Новофедоровке российские войска используют для авиации, которая атакует украинские города. Взрывов на объекте в Сакском районе насчитали не менее семи.

Напомним, что бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес рассказал, что ВСУ не будут сразу же разрушать крымский мост в начале деоккупации, чтобы позволить россиянам уйти.

Ранее сообщалось, что ВСУ проводят зачистку левого берега в Херсонской области, а поддержка партнеров добавила точности.