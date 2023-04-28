Кримський міст знищать одним із перших: Арестович озвучив плани ЗСУ щодо Криму (відео)

За словами екс-радника ОП, після того, як ЗСУ підійдуть до кордонів Криму, ударів, як у Євпаторії минулого року, буде приблизно 10 на тиждень. Відбудеться це ще до того, як на півострові з'являться українські солдати.

Related video

Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович розповів про плани українських військ щодо деокупації Криму. Відео опубліковано на YouTube-каналі Арестовича.

Після того, як ЗСУ підійдуть до кордонів Криму, розпочнуться удари по військових об'єктах півострова. Одними з перших об'єктів буде зруйновано: Кримський міст, база ЗС РФ та Чорноморський флот.

"Я скажу вам як військовий, що буде. Все свято розпочнеться, коли ми вийдемо на кордони Криму. Почнеться воно з Кримського мосту, щоб було веселіше, а потім розпочнеться обробка стратегічних складів, аеродромів, військових баз і заводів, які належать до підтримки боєздатності російського угруповання. І по флоту почнуть працювати", — пояснив Арестович.

Арестович — про те, як звільнятиметься Крим, дивитись з 1:34:22

За його словами, ударів, за прикладом того, що спостерігалися на аеродромі в Євпаторії минулого року, буде по 10 на тиждень. Такі події будуть до того, як на території півострова з'являться українські солдати.

Арестович порадив росіянам, які переїхали на півострів за час окупації, подумати про повернення назад.

За його словами, тим, хто не хоче розлучатися з курортами, варто вже "морально налаштовуватись вже зараз".

"У дуже короткі терміни вам це знадобиться. Я б уже пакував валізи, поки Кримський міст цілий", — сказав колишній співробітник ОП.

Арестович також припускає, що після деокупації Криму родичі російських солдатів, які перебувають там, поїдуть.

Вибухи на аеродромі у Криму

9 серпня 2022 року в окупованому Криму пролунала серія вибухів. Військовий аеродром у Новофедорівці російські війська використовують для авіації, яка атакує українські міста. Вибухів на об'єкті в Сакському районі нарахували щонайменше сім.

Нагадаємо, що колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес розповів, що ЗСУ не відразу руйнуватимуть кримський міст на початку деокупації, щоб дозволити росіянам піти.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ проводять зачистку лівого берега в Херсонській області, а підтримка партнерів додала точності.