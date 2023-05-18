Ночная атака на Киев: в полиции показали последствия ракетного удара ВС РФ (фото, видео)

По словам начальника полиции в Киевской области Андрея Небытова, оккупантам вновь не удалось достигнуть своей цели благодаря работе ПВО. В результате падения обломков обошлось без сильных разрушений и пострадавших.

Ночью 18 мая ВС РФ осуществили массированный обстрел Киева, выпустив в направлении столицы крылатые ракеты. Детали и последствия масштабной атаки опубликовал начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов в своем Telegram-канале.

Из района Каспия оккупанты применили стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160. По предварительным данным использовались для этого крылатые ракеты типа Х-101/555.

Андрей Небытов опубликовал некоторые кадры ракеты, которая была сбита украинскими силами ПВО, что в очередной раз испортило планы противника.

"Полицейские проводят осмотры мест падения обломков и фиксируют повреждения. В настоящее время существенные разрушения не зафиксированы, травмированных лиц нет", — говорится в сообщении.

Обломки были найдены во дворах киевлян, а также незначительно было повреждено два транспортных средства.

Также в сюжете на телеканале "Киев" показали ролик с последствиями ночной атаки в Дарницком районе столицы, где упали обломки.

Отдельно начальник полиции в Киевской области призвал граждан придерживаться правил воздушной тревоги, а также в случае обнаружения обломков ракет, БПЛА или же других неизвестных предметов ни в коем случае не прикасаться к ним.

Необходимо сразу же сообщить об этом на спецлинию "102", по возможности ограничить доступ к этой местности и дождаться прибытия спецслужб.

Напомним, 18 мая сообщалось, что ВС РФ нанесли ракетный удар по Киеву, который стал девятым по счету за последний месяц. Также противник применил разведывательные беспилотники.

В ночь на 18 мая российская ракета попала в промышленный объект Одессы. Большинство вражеских целей было уничтожено, однако без жертв не обошлось. По предварительным данным скончался один человек.