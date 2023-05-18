"Вывели все ракетоносители": ВС РФ пытались обмануть ПВО во время ночного обстрела Украины

По словам Натальи Гуменюк, одна ракета попала в промышленный объект, из-за чего погиб охранник.

В ночь на 18 мая российские войска нанесли очередной ракетный удар по Украине, в том числе по югу страны. При этом оккупанты пытались обмануть украинское ПВО. Об этом сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк телеканалу "24 канал".

Российские оккупанты перед ракетной атакой вывели ракетоносители в Черном море на пункты базирования, чтобы ввести в заблуждение ВСУ.

"Непосредственно перед нанесением удара надводный ракетоноситель вышел в зону пуска на дежурство в Черное море и выпустил "Калибры". Сейчас подсчитываем, сколько их было", — сказала Гуменюк.

Также она добавила, что одна из ракет попала в промышленный объект, из-за чего погиб его охранник. Российским войскам, по словам Гуменюк, кажется, что промышленные объекты могут быть базами чего-либо. Им "невдомек", что в развитой стране могут быть логистические склады, например, зерновые терминалы, в которых может храниться зерно. Им Украина кормит весь мир, подчеркнула Гуменюк.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что силы ПВО перехватили 29 из 30 ракет в направлении украинских городов. Удары наносились "Калибрами", "Искандерами" и Х-101/Х-555.

18 мая в ОК "Юг" сообщили, что украинская ПВО смогла перехватить почти все вражеские ракеты.