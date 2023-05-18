ВСУ продвинулись до 1700 метров на Бахмутском направлении, — Череватый (видео)

Только за один день, как отмечают в командовании, враг обстрелял позиции Сил обороны 487 раз. В боях были уничтожены 136 оккупантов, почти 150 человек ранены и четверо попали в плен.

За прошедшие сутки Силы обороны и безопасности Украины продвинулись на Бахмутском направлении на расстояние от 150-и до 1700 метров. Об этом в среду, 18 мая, рассказал спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

"В ходе боев наши подразделения, несмотря на то, что не имеет сейчас преимущества в личном составе, снарядах и техники, продолжают продвигаться на флангах на расстояние за эти сутки от 150-и до 1700 метров удалось нам пройти," — рассказал Череватый.

Как отметил спикер, город Бахмут Донецкой области остается эпицентром боевых действий на востоке Украины. Оккупанты любой ценой пытаются взять почти уничтоженный город.

Так, за прошедшие сутки россияне 487 раз наносили удары по позициям украинских защитников из ствольной и реактивной артиллерии. На Бахмутском направлении произошло 25 боестолкновений и 6 авианалетов. В боях украинские воины уничтожили 136 оккупантов, еще 145 получили ранения. Также четверо россиян попали в плен. Уничтожены две самоходные артиллерийские установки (САУ) "Мста".

По словам Череватого, украинские защитники не оставляют оккупантов без ответа, плотно обстреливая позиции россиян, из-за чего те вынуждены отступать.

"Когда им хорошенько "насыпают", заставляют отступать, конечно они не хотят этого делать — прикладывают максимум усилий, чтобы обороняться. Однако мы противопоставляем их грубой силе и преимуществу в определенных видах техники волю, сообразительность, стойкость и мотивированность наших военнослужащих", — отметил Череватый.

Напомним, 17 мая аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете указали на то, что в районе Бахмута Донецкой области продолжается серия ограниченных контратак Сил обороны Украины, в результате чего россияне теряют инициативу на этом участке фронта.

В тот же день, 17 мая, мая американский журналист Джанлука Меццофиоре показал спутниковые снимки Бахмута Донецкой области, сравнив их с фотографиями из космоса за май прошлого года. В городе одни руины и не осталось ни одного дерева.