"Дезинформация": Лукашенко отрицает вероятность украинского контрнаступления

По словам лидера республики, украинцев "нагнетают и накручивают", а вести войну с превосходящей армией противника невозможно.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал дезинформацией заявления об анонсированном контрнаступлении Вооруженных сил Украины. Об этом он заявил на встрече 18 мая с участниками заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, сообщает БЕЛТА.

В своем спиче Лукашенко вспомнил Курскую битву, когда советская сторона успешно дезинформировала противника и нанесла ему урон.

"Должен сказать, самая большая дезинформация — этот "контрнаступ". Никакого "контрнаступа", с моей точки зрения, нет и быть не может. Это просто безумство. Один к пяти на фронте воевать по технике и живой силе — это просто безумство! Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев для того, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии. В этом сегодня суть на фронте. Мы это видим. Это у нас за забором прямо", — заявил лидер Беларуси.

Кроме того, глава республики предложил сесть за стол переговоров, чтобы не расширят конфликт и подписать новый документ между Россией и Украиной.

"Прежде чем обвинять нас в конфронтации, расширении этого конфликта, надо вернуться за стол переговоров. Взять не тот документ, а новый. Для того, чтобы остановить войну. Много сейчас говорят: "Контрнаступ, контрнаступ!" — сказал Лукашенко.

Напомним, 17 мая СМИ писали, что после смерти Александра Лукашенко Россия попытается вмешаться и усадить на его место своего человека. По мнению журналистов, Беларусь в значительной степени превратилась в вассальное государство Кремля, с тесной интеграцией в экономике и системе безопасности.

Ранее, 11 мая, белорусские оппозиционеры сообщали, что вокруг Александра Лукашенко ситуация накаляется из-за анонсированного контрнаступления Вооруженных сил Украины и того, что беларусские добровольцы в скором времени могут перейти к освобождению республики от власти диктатора.

Напомним также, СМИ предположили, что белорусского политика Александра Лукашенко могли отравить во время визита в Москву на парад 9 мая, где он появлялся на публике вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным.