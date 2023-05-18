"Решительное сопротивление": суд пояснил, как россияне, попавшие в плен, могут избежать тюрьмы

По информации Верховного суда РФ, при попадании в плен российские военные обязаны оказывать "решительное сопротивление противнику" и "с честью выполнять свой воинский долг в бою".

Российские военнослужащие, которые совершили добровольную сдачу в плен, могут избежать тюрьмы, если принимали все возможные меры для своего освобождения и продолжения службы. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба Верховного суда РФ (ВС РФ).

По информации российского суда, в случае, если российский солдат впервые сдался в плен и "принимал меры для своего освобождения и возвращения к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений", его могут освободить от несения уголовной ответственности.

Второй вариант для освобождения от ответственности может быть применен по отношению к тем солдатам, которые во время взятия в плен находились в беспомощном состоянии, получив, например, контузию или тяжелое ранение.

"Если военнослужащий по своему физическому состоянию не способен уклониться от плена, фактический его захват противником не образует состава данного преступления (например, нахождение военнослужащего в беспомощном состоянии, в том числе вследствие тяжелого ранения или контузии)", — указано в проекте постановления Пленума о практике рассмотрения дел о преступлениях против военной службы.

Во всех остальных случаях, при попадании в плен российские военные должны оказывать "решительное сопротивление противнику" и с честью выполнить свой воинский долг в бою.

"Под сдачей в плен следует понимать различные действия или бездействие, в результате которых военнослужащий переходит во власть противника. В тех случаях, когда действия (бездействие), направленные на сдачу в плен, не завершаются переходом на сторону противника по причинам, не зависящим от воли лица, содеянное образует покушение на сдачу в плен", — пояснили в ВС РФ.

Напомним, 10 апреля Украине удалось вернуть из российского плена 100 военных. Среди них есть защитники Мариуполя, "Азовстали", а также Гостомеля в Киевской области.

Также напомним, что по информации спикера госпроекта "Хочу жить", Украина в марте получила более 3000 обращений от россиян, которые захотели добровольно сдаться в плен.