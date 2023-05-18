Лидеры G7 в Хиросиме обсудят создание мирного саммита по Украине, — Reuters

На саммите также будет обсуждаться выработка единого ответа на исходящие от Китая угрозы. В Офисе президента сообщили, что президент Владимир Зеленский также может принять участие в мирном саммите по Украине, если ему позволит ситуация на фронте страны.

Лидеры стран большой семерки во время запланированного на текущей неделе мирного саммита в Японии планируют поднять вопрос проведения мирного саммита по Украине. Об этом в четверг, 18 мая сообщает издание Reuters.

"Лидеры состоятельных стран G7 обсудят идею проведения международного мирного саммита по Украине во время встречи в Японии на этой неделе" — сообщил изданию официальный представитель ЕС, ознакомленный с обсуждениями.

По информации от представителя ЕС, встреча лидеров G7 состоится с 19 по 21 мая в японском городе Хиросима.

В составе делегаций на саммит прибудут:

премьер-министр Джастин Трюдо (Канада);

канцлер Олаф Шольц (Германия);

президент Эммануэль Макрон (Франция);

премьер-министр Риши Сунак (Великобритания);

президент Джо Байден (США);

премьер-министр Фумио Кисида (Япония);

премьер-министр Джорджа Мэлони (Италия);

глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель (ЕС).

От украинской стороны, по словам заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы, на встречу лидеров G7 может прибыть лично президент Украины Владимир Зеленский, если будет позволять ситуация на фронте.

По информации Politico, внимание стран-участников саммита будет сосредоточено на выработке единого ответа на угрозы, исходящие от Китая и российско-китайском партнерстве.

"Китай продолжает и активизирует свои односторонние попытки изменить статус-кво силой в Восточном и Южно-Китайском морях. Китай также увеличивает свою военную активность вокруг Тайваня. Кроме того, Китай и Россия укрепляют свое военное сотрудничество, совершают совместные полеты бомбардировщиков и совместные военно-морские учения возле Японии", – заявлял около недели назад министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси.

Напомним, 24 февраля 2023 года, в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, премьер-министр Японии Фумио Кисида пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие во встрече G7 в онлайн-режиме.

Также напомним, 15 мая стало известно, что лидеры государств "Большой семерки" (G7), находящиеся в Японии на саммите на этой неделе, будут обсуждать ужесточение санкций в отношении России.