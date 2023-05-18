Киевляне массово жалуются на закрытые укрытия: что происходит?

Жители Киева возмущаются из-за закрытых укрытий в столице, в ОВА уже пообещали с этим разобраться. Фокус пообщался с экс-советником министра по чрезвычайным ситуациям Украины Константином Гринчуком о ситуации с защитными сооружениями и спросил, почему людям приходится самостоятельно заботиться о своей безопасности.

Во время ракетной атаки армии РФ ночью 16 мая киевляне столкнулись с тем, что некоторые укрытия в Киеве закрыты, несмотря на объявленную воздушную тревогу. После волны возмущения в соцсетях Сергей Попко, глава Киевской городской военной администрации, пообещал разобраться в ситуации.

"Сегодня на заседании Совета обороны Киева я как начальник КМВА акцентировал особое внимание на решении вопроса", — отметил чиновник.

По его словам, все защитные сооружения будут проверены и открыты.

Фокус 17 мая в 14.00-18.00 провел опрос в своих Telegram-каналах по поводу ситуации у наших читателей с доступом к укрытиям [результаты приведены ниже в инфографике]. 44% респондентов сообщили, что у их дома нет укрытия, 30% признались, что не ходят в укрытия во время воздушной тревоги, 13,5% людей говорят, что у их дома есть открытое укрытие и они могут им воспользоваться при необходимости, еще 12,5% сказали, что укрытие у дома есть, но оно закрыто.

Инфографика создана с помощью Искусственного Интеллекта Фото: Юрий Москаленко (инфографика)

"Системы не было и нет": что происходит с укрытиями в Киеве?

Константин Гринчук, полковник в отставке и экс-советник министра по чрезвычайным ситуациям Украины, в разговоре с Фокусом отмечает, что в первую очередь нужно признать, что в Киеве вообще нет полноценных укрытий.

"Если говорить о специализированных, о тех, что действительно называются укрытиями в системе гражданской обороны, то их не было и нет. Киев на момент начала войны имел только то, что осталось от СССР, — метро и те укрытия, которые находились чаще всего на территории предприятий. Все остальное у нас назвали простейшими укрытиями", — комментирует он.

В комментарии Фокусу перед началом вторжения в феврале прошлого года Роман Ткачук, директор департамента муниципальной безопасности КГГА, говорил, что в столице есть 514 собственно укрытий и около 4,5 тыс. объектов двойного использования (т.е. защищенных станций метрополитена, переходов, парковок и т. д.).

На практике при обстреле люди пользуются как раз метро, а также паркингами и укрытиями в школах. Следует заметить, что немало людей при отсутствии других защитных сооружений начали спускаться прямо в подвалы своих многоэтажных домов, даже если эти помещения для этого не предназначены. Гринчук напоминает, что это не самое лучшее решение.

"Подвал под панельным домом — это просто "братская могила". Когда по Украине летят ракеты — те же С-300, "Искандеры", "Калибры" и все остальное, то понятно, что попадание такого боеприпаса в панельную многоэтажку оставляет мало шансов на сохранение жизни жильцов в таких так называемых "укрытиях", — отмечает эксперт.

Киевляне используют станции метро как убежища при обстреле Фото: УНИАН

В то же время, дома из монолитного железобетона могут защитить людей гораздо лучше, добавляет Гринчук. В крайнем случае укрытие можно было бы организовать там, но ни ЖЭКи, ни ОСМД не особо занимались вопросами подготовки полноценных убежищ, отмечает эксперт.

"В своем доме мы с другими жителями собрали деньги и купили все необходимое — воду, генератор и т.д.", — объясняет он.

Большинство защитных сооружений до сих пор никак не обустроены. То есть люди туда могут зайти, но там нет ни мест, чтобы сидеть, ни туалетов, ни одеял или чего-то вроде этого. В результате во время обстрелов люди спешат к укрытиям — а ночью жители бегут буквально в белье, потому что все может происходить довольно быстро, — а они могут быть либо закрыты, как показала недавняя практика, либо такими, где не задержишься на час-два.

"Другими словами, можно что угодно назвать "укрытием", но при этом не создавать даже элементарных условий для пребывания там. Существует только имитация их подготовки", — подчеркивает полковник в отставке.

И это говорит только об одном, считает собеседник Фокуса, — никто не хочет заниматься организацией полноценной, комплексной системы гражданской защиты населения. Ее не было раньше, она не создана и сейчас, отмечает эксперт.

За неимением настоящих укрытий люди готовы спускаться в подвалы Фото: LETA

Впрочем, в Киеве существуют районы, где нет даже не обустроенных защитных сооружений. Например, на карте, опубликованной КГГА, на территории от Березняков до Осокорков не указано ни одного укрытия.

Между Березняками и Осокорками нет ни одного укрытия

Фокус отправил запрос в департамент муниципальной безопасности КГГА относительно закрытых укрытий во время воздушных тревог и отсутствия защитных сооружений в отдельных районах столицы и ожидает соответствующих комментариев.

Напомним, Фокус в марте писал о возможном открытии первого в Украине "умного" укрытия Smart Shelter CLUST Space. Шелтер хотят построить в подвале Центральной библиотеки Киевского политехнического института – это позволит продолжать образовательный процесс во время тревог.