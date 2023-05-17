В Киеве откроют все бомбоубежища: жители столицы массово подали жалобы
Доступ к ряду укрытий был закрыт во время последней ракетной атаки армии РФ. Чиновники проверят условия пребывания в защитных сооружениях и побеседуют с их балансодержателями.
В Киеве проверят и откроют все бомбоубежища, киевляне массово подали жалобы из-за закрытых укрытий после последней ракетной атаки армии России. Об этом написал в Telegram глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко.
Глава КГВА назвал преступлением закрытие бомбоубежищ во время большой войны Украины с РФ и массированных воздушных ударов.
"Сегодня на заседании Совета обороны Киева я, как начальник КГВА, акцентировал особое внимание на решении вопроса", — указал чиновник.
Военное руководство сразу поставило задачи Национальной полиции Киева, муниципальной охране и главам районных администраций. Все бомбоубежища в столице обещают проверить, их балансодержатели должны немедленно обеспечить беспрепятственный доступ.
"Таких случаев, как закрытие укрытия в столице на должно быть. Это недопустимо", — заключил Попко.
Напомним, что в российском Татарстане в апреле для блогеров устроили тур по различным бомбоубежищам. Сотрудники МЧС продемонстрировали убежище, стены которого могут выдержать взрывную волну после удара оружием массового поражения.
Фокус в марте писал про возможное открытие первого в Украине "умного" укрытия Smart Shelter CLUST Space. Убежище хотят построить в подвале Центральной библиотеки Киевского политехнического института.