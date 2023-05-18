В США конгрессмены попросили Белый дом немедленно разблокировать поставки F-16 Украине, — NYT

В обращении к администрации Байдена сказано, что из-за нерешительности союзников США в вопросе поставок танков Украине, Белый дом теперь имеет решающее значение для предоставления Киеву дополнительных военных ресурсов.

Группа из 14 членов Конгресса США направила письмо в администрацию президента Джо Байдена с призывом немедленно разблокировать поставки истребителей F-16 в Украину. По мнению американских конгрессменов, предоставление Украине истребителей F-16 необходимо для эффективного завершения этой войны на справедливых условиях. Об этом 18 мая написали журналисты The New York Times.

"Как мы видели, из-за первоначальной нерешительности наших союзников в вопросе предоставления танков Украине, руководство США имеет решающее значение для предоставления Киеву дополнительных ресурсов и новых возможностей", — цитируют авторы публикации слова конгрессменов.

Вместе с тем союзники США дают понять, что решения Вашингтона будут зависеть от возможности предоставления Украине истребителей F-16, о необходимости которых настойчиво заявляет Киев, отмечают обозреватели.

Комментируя вопрос о предоставлении Украине боевой авиации военный эксперт Дуглас Барри сказал, что было бы удивительно, если бы администрация Байдена не дала "по крайней мере молчаливого кивка и подмигивания" в качестве одобрения европейского плана по закупке F-16 для Украины и обучению украинских летчиков.

Эксперт убежден, что истребители могут сыграть ключевую роль в защите Украины, в том числе "продолжать отказывать русским в превосходстве в воздухе", которое им за все время войны так и не удалось достичь.

Напомним, Соединенные Штаты не дали согласия на обучение украинских летчиков на истребителях F-16 в Европе, несмотря на готовность ряда стран ЕС предоставить Украине боевую авиацию. Как отметило издание The New York Times, заявления Великобритании и Нидерландов о предоставлении Украине истребителей F-16 в очередной раз выявили наличие разногласий между западными союзниками относительно предоставления Украине более мощного вооружения.