Подвижность вместо брони: в Испании представили новый вариант легкого танка LT105 (видео)

Разрабатывая боевую машину компания GDELS-SBS стремилась объединить преимущества основного боевого танка при значительном снижении общего веса машины.

На выставке в FEINDEF 2023 в Испании оборонная компания General Dynamics European Land Systems — Santa Barbara Sistemas (GDELS-SBS) продемонстрировала два новых варианта семейства гусеничных бронированных машин ASCOD: легкий танк LT105 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину (ARV). Об этом сообщил журнал, посвященный вопросам обороны EDR Magazine.

Данная платформа состоит на вооружении четырех стран — Испании, Австрии, Британии и Филиппин. Всего было поставлено свыше 1000 машин на платформе ASCOD, говорится в публикации.

Разработчики машины отмечают, что новая модификация испанских танков LT105 оснащена современной башней от израильской компании Elbit Systems, которая оснащена 105-мм орудием.

В отличие от основных боевых танков (ОБТ) которые имеют тяжелую броню и большой вес, такая техника, как LT105 гораздо легче и имеют большую подвижность.

Танк LT105 от испанской компании GDELS-SBS

"Концепция легкого танка, такого как LT105, представленная GDELS-SBS, стремится объединить преимущества основного боевого танка при значительном снижении общего веса машины. Этот уменьшенный вес значительно повышает его мобильность, позволяя ему более эффективно перемещаться по сложной местности и легче транспортироваться по воздуху или по морю", — отметили обозреватели Army Recognition.

По сути, концепция легкого танка заключается в создании более маневренной, легко развертываемой машины без ущерба для огневой мощи или защиты. Такой баланс характеристик делает легкие танки универсальным средством современной войны, способным выполнять ряд специфических и стандартных задач на театрах военных действий, подчеркнули эксперты.

Презентация танка LT105 (смотреть с 10:50)

Ранее сообщалось, что президент Эммануэль Макрон 15 мая заявил, что Франция предоставит Украине танки AMX-10RC и десятки бронированных машин. По его словам, кроме предоставленной техники французская сторона будет обучать украинские экипажи — соответствующую подготовку пройдет несколько батальонов ВСУ.

Для нужд украинской армии Германия предоставила танки Leopard 1. В связи с этим Фокус выяснял, на что способна немецкая техника, которая разрабатывалась более полувека назад, с учетом того что украинская сторона получит танки самой последней модифицированной версии А5.