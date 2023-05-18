"Пример качественной работы": Сырский показал, как ВСУ уничтожают российские танки (видео)

На видео украинские дроны четким попаданием разбивают вражескую технику.

Бойцы 54 ОМБр показали, как работают по технике оккупантов с воздуха. Видео опубликовал командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский сегодня, 18 мая.

На кадрах видно, как украинские дроны вплотную подлетают к технике захватчиков и уничтожают ее с первого удара.

"Пример качественной работы", — написал генерал.

17 мая стало известно, что за сутки на Авдеевском и Марьинском направлении ВСУ вычеркнули из списка вражеской техники 4 БМП, 3 танка, 2 БпЛА, среди них один "шахед", РЭБ "Силок-01", пушку МТ-12 "Рапира", пушку 2А36 "Гиацинт-Б", 2 МТЛБ. Также у врага стало на 5 складов с БК меньше.

Напомним, что 16 мая сообщалось, что ВС РФ активизировались на Таврическом направлении и в течение суток 2 десятка раз безуспешно атаковали позиции Сил обороны.

Также сообщалось, что в Бахмуте российские оккупанты продвигаются в городе, а ВСУ имеют успехи в пригороде. Уволенные в последние дни в пригороде почти 20 квадратных км Силы обороны не потеряли.