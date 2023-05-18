Набирают "охранников": Минобороны РФ придумало способ вербовки россиян на войну в Украине

Бюджетные учреждения, обслуживающие жилые дома, ищут кандидатов на зарплату от 170 до 240 тысяч рублей в месяц. "Охранникам" обещают статус ветерана боевых действий

Российское военное руководство придумало новый способ найма людей на войну в Украине. Русская служба ВВС нашла списки объявлений о трудоустройстве "охранниками" за месячную зарплату от 170 до 240 тысяч рублей (78 —110 тысяч гривен).

Объявления размещали московское государственное бюджетное учреждение (ГБУ) "Жилищник", которое обслуживает жилые дома. Вакансии публиковали "Жилищники" Кузьминок и Рязанского района столицы РФ.

Размер зарплат сильно превышает оклады других специалистов, которых ищет ГБУ, например, инженеров. Опыт кандидатов не важен, но потребуется подготовка до двух месяцев, указали журналисты.

"Жилищник" района Кузьминки отмечает связь вакансии с Минобороны РФ

"Охранникам" обещают статус ветерана боевых действий, льготы, выплаты на детей и "сохранение основного рабочего места на два года".

"Жилищник" района Кузьминки отмечает прямую связь вакансии с Министерством обороны России. "Охранники" будут защищать территориальные границы России, получат статус ветерана боевых действий, льготы, выплаты на детей и сохранение основного рабочего места на два года.

Текст вакансии, который опубликовал ГБУ "Жилищник" Рязанского района, не содержит упоминаний о линии Минобороны РФ. Там мужчинам предлагается поработать в "охране закрепленной территории".

Кандидат должен уметь работать в команде, быть ответственным и пунктуальным. В двух объявлениях указан один и тот же контактній номер телефона — человека по имени Станислав.

Журналист ВВС звонил по номеру и узнал подробности работы "охранником". Станислав сразу признался, что речь идет о заключении контракта на службу в "зоне спецоперации".

"Контракт будет с Министерством обороны, просто для дополнительной выплаты от города Москвы вас устраивают на работу в ГБУ "Жилищник". Вы идете как бы от организации", — пояснил он.

Зарплата выплачивается также Минобороны, а правительство Москвы выделяет "охраннику" дополнительные выплаты.

Корреспондент спросил, почему вакансия контрактника идет как "охранника". Станислав ответил, что такие вакансии нельзя размещать от организации, не имеет отношения к Министерству обороны.

Отметим что из-за "частичной" мобилизации в России не хватает рабочих специалистов. В апреле этого года, по данным Института экономической политики имени Егора Гайдара, около 35% предприятий столкнулись с дефицитом работников.

Военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко 17 мая сказал Фокусу, что потери ВС РФ в Украине многократно выросли, когда на фронт начали отправлять всех подряд.