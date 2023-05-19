РФ перебросила элитные подразделения ГРУ в Курскую область для диверсий, – ЦНС

По данным подполья, в поселок Теткино прибыли части 3 и 22 отдельных бригад спецназначения. Ранее защитники Мариуполя разбили подразделение 22-й бригады ГРУ.

В район населённого пункта Теткино в Курские области прибыли элитные подразделения российского ГРУ для контрдиверсионной деятельности в пограничной полосе. Об этом 19 мая сообщила пресс-служба Центра национального сопротивления.

В поселок перебросили группы специального назначения:

3 отдельная гвардейская бригада спецназначения (Тольятти, Самарская область);

22 отдельная гвардейская бригада спецназначения (Степной, Ростовская область).

Все они подчиняются ГРУ РФ. Их основная задача состоит в диверсиях и поднятии боевого духа в деморализованных российских подразделениях вдоль границы. Кроме этого, они будут проводить контрдиверсионную деятельность в пограничной полосе после удачных операций партизан.

В ЦНС отмечают, что зафиксировали прибытие элитных подразделений в Теткино активисты подполья.

Добавим, что именно бойцов 22-й отдельной гвардейской бригады спецназначения уничтожали защитники Мариуполя во время осады города. Тогда также бойцы "Азова" уничтожили генерал-майора ВС РФ.

Напомним, 14 апреля СМИ писали, что согласно утечке данных Пентагона, 22-я бригада спецназначения ГРУ РФ понесла потери на уровне 90-95%. Почти весь российский спецназ был уничтожен при вторжении в Украину.

13 апреля в Минобороны Украины заявили, что РФ ввела в Бахмут элитные войска, поскольку "вагнеровцы" понесут огромные потери.