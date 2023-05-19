Оккупанты будут наказывать пребыванием в подвалах несогласных на депортацию в РФ украинцев, — Федоров

Мэр Мелитополя заявил, что Россия прикрывает беспредел в оккупации новыми поправками и планирует держать в течение 30 дней в подвалах местных жителей.

Российские захватчики узаконивают депортацию местных жителей временно оккупированных территорий Украины. Об этом 19 мая сообщил в соцсетях мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Оккупанты придумывают новые законы, чтобы прикрыть беззаконие, которое совершают на ВОТ", — написал он.

Мелитопольский мэр подчеркнул, что сначала россияне объявили на захваченных территориях "военное положение" для того, чтобы развязать руки своим военным. Речь идет о похищении, пытках и убийствах украинцев.

"Теперь предлагают "принудительно и контролируемо" перемещать, то есть депортировать жителей районов, где объявлено военное положение", — заявил Федоров.

По данным городского головы, несогласных украинцев оккупанты будут держать в течение 30 дней в подвалах.

"Что следующее? Закон, который официально оправдает геноцид украинцев? Россия — страна-террористка. Остановить ее — задача всего цивилизованного мира", — подчеркнул Федоров.

Напомним, 16 мая стало известно о внесении поправок в Госдуму РФ о задержании на срок до 30 суток за нарушение запретов, установленных указами президента страны-агрессорки Владимира Путина, в "зоне военного положения".

Сегодня, 19 мая, омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина вернула депортированную оккупантами 14-летнюю девочку.