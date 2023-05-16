Задержание на 30 суток и не только: в Думу внесли поправки по оккупированным территориям

Законопроект также предусматривает принудительное перемещение граждан из зоны военного положения на территории, где такое положение не объявлено.

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В Госдуму внесены поправки о задержании на срок до 30 суток в зоне военного положения за нарушение запретов, установленных указами президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, который является одним из авторов законопроекта.

"На основании указов президента Российской Федерации на территории, на которой введено военное положение, применяются такие меры как административное задержание на срок до 30 суток в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указами президента Российской Федерации на соответствующей территории", — говорится в публикации.

По словам сенатора, документ также предусматривает "принудительное и контролируемое перемещение" граждан на территории, на которых военное положение не объявлено.

"Указанные поправки направлены обеспечение безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, реализации и защиты избирательных прав граждан при проведении первых выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления новых субъектов Российской Федерации", – пишет Клишас.

Как отмечает российское издание РБК, в октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин объявил о военном положении на территории "ЛНР", "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей.

Согласно ст. 7 закона, на указанных территориях усиливается охрана общественного порядка, ограничивается въезд и выезд, проводится досмотр транспортных средств. Кроме того, властям разрешается изымать у частных лиц и организаций имущество, необходимое для нужд обороны.

Также документ предусматривает запрет забастовок и митингов, принудительное отселение и введение военной цензуры: как сообщений, так и телефонных разговоров.

Кроме того, российские депутаты предлагают позволить проведение выборов и референдумов на указанных территориях только с разрешения Минобороны и ФСБ. В таком случае голосование может проходить как на всей территории, на которой действует военное положение, так и на ее части.

Напомним, экс-замглавы СБУ, заместитель командира добровольческого формирования территориальной громады Киева "Мрия" 241-й бригады Теробороны ВСУ, генерал-лейтенант Андрей Кожемякин, рассказал в интервью, опубликованном 13 мая, что россияне готовили концлагеря в Василькове и Броварах. Сначала они планировали уничтожить парламентариев, а потом свозить в концлагеря активистов с проукраинской позицией.

9 мая СМИ сообщали, что после "штатной" проверки в Крыму скончался местный житель, у которого не было проблем со здоровьем. После общения с "правоохранителями" у него прихватило сердце.