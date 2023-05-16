Затримання на 30 діб і не тільки: в Думу внесли поправки по окупованих територіях

Законопроект також передбачає примусове переміщення громадян із зони воєнного стану на території, де такий стан не оголошено.

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До Держдуми внесено поправки про затримання строком до 30 діб у зоні воєнного стану за порушення заборон, встановлених указами президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомив голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства та державного будівництва Андрій Клішас, який є одним з авторів законопроєкта.

"На підставі указів президента Російської Федерації на території, на якій запроваджено воєнний стан, вживаються такі заходи як адміністративне затримання на строк до 30 діб у разі порушення заборон та обмежень, встановлених указами президента Російської Федерації на відповідній території", — йдеться у публікації.

За словами сенатора, документ також передбачає "примусове та контрольоване переміщення" громадян на території, на яких воєнний стан не оголошено.

"Вказані поправки спрямовані на забезпечення безпеки, захисту життя і здоров'я громадян, реалізації та захисту виборчих прав громадян при проведенні перших виборів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування нових суб'єктів Російської Федерації", — пише Клішас.

Як зазначає російське видання РБК, у жовтні минулого року президент РФ Володимир Путін оголосив про воєнний стан на території "ЛНР", "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей.

Відповідно до ст. 7 закону, на зазначених територіях посилюється охорона громадського порядку, обмежується в'їзд та виїзд, проводиться огляд транспортних засобів. Крім того, владі дозволяється вилучати у приватних осіб та організацій майно, необхідне для потреб оборони.

Також документ передбачає заборону страйків та мітингів, примусове відселення та запровадження військової цензури: як повідомлень, так і телефонних розмов.

Крім того, російські депутати пропонують дозволити проведення виборів та референдумів на вказаних територіях лише з дозволу Міноборони та ФСБ. У такому разі голосування може відбуватися як на всій території, де діє воєнний стан, так і на її частині.

Нагадаємо, ексзаступник голови СБУ, заступник командира добровольчого формування територіальної громади Києва "Мрія" 241-ї бригади Тероборони ЗСУ, генерал-лейтенант Андрій Кожем'якін, розповів в інтерв'ю, опублікованому 13 травня, що росіяни готували концтабори у Василькові та Брова. Спочатку вони планували знищити парламентаріїв, а потім звозити до концтаборів активістів із проукраїнською позицією.

9 травня ЗМІ повідомляли, що після "штатної" перевірки у Криму помер місцевий житель, який не мав проблем зі здоров'ям. Після спілкування із "правоохоронцями" у нього прихопило серце.