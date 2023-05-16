Затримання на 30 діб і не тільки: в Думу внесли поправки по окупованих територіях
Законопроект також передбачає примусове переміщення громадян із зони воєнного стану на території, де такий стан не оголошено.
До Держдуми внесено поправки про затримання строком до 30 діб у зоні воєнного стану за порушення заборон, встановлених указами президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомив голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства та державного будівництва Андрій Клішас, який є одним з авторів законопроєкта.
"На підставі указів президента Російської Федерації на території, на якій запроваджено воєнний стан, вживаються такі заходи як адміністративне затримання на строк до 30 діб у разі порушення заборон та обмежень, встановлених указами президента Російської Федерації на відповідній території", — йдеться у публікації.
За словами сенатора, документ також передбачає "примусове та контрольоване переміщення" громадян на території, на яких воєнний стан не оголошено.
"Вказані поправки спрямовані на забезпечення безпеки, захисту життя і здоров'я громадян, реалізації та захисту виборчих прав громадян при проведенні перших виборів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування нових суб'єктів Російської Федерації", — пише Клішас.
Як зазначає російське видання РБК, у жовтні минулого року президент РФ Володимир Путін оголосив про воєнний стан на території "ЛНР", "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей.
Відповідно до ст. 7 закону, на зазначених територіях посилюється охорона громадського порядку, обмежується в'їзд та виїзд, проводиться огляд транспортних засобів. Крім того, владі дозволяється вилучати у приватних осіб та організацій майно, необхідне для потреб оборони.
Також документ передбачає заборону страйків та мітингів, примусове відселення та запровадження військової цензури: як повідомлень, так і телефонних розмов.
Крім того, російські депутати пропонують дозволити проведення виборів та референдумів на вказаних територіях лише з дозволу Міноборони та ФСБ. У такому разі голосування може відбуватися як на всій території, де діє воєнний стан, так і на її частині.
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