"Пекин создает свой мировой порядок": Киссинджер раскрыл цели дипломатических игр КНР

По мнению американского дипломата, вмешательство Пекина с одной стороны может усложнить дипломатический выход Украины из войны, но с другой — создать сильную базу для "построения взаимного доверия сверхдержав".

Экс-госсекретарь и советник президента США по вопросам национальной безопасности в 1960—1970-х гг Генри Киссинджер не согласен с дипломатами, отвергающими инициативы Пекина к мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом американский дипломат рассказал 17 мая в интервью журналу The Economist.

По мнению политика, недавний звонок лидера КНР Си Цзиньпина Владимиру Зеленскому и инициативная "позиция" Китая, заявленная им на фоне войны в Украине, скорее является декларацией серьезных намерений страны.

Киссинджер сказал, что Китай проявил дипломатические усилия по ситуации с войной в Украине, учитывая свои собственные интересы, однако, хоть Пекин не заинтересован в поддержке инициатив по уничтожению России, он признает независимость и суверенитет Украины а также неоднократно высказывал свой протест против применения ядерного оружия.

В связи с такой политикой, выбранной КНР, страна вполне может поддержать желание Украины вступить в военный блок НАТО.

"Китай делает это отчасти по той причине, что он не хочет столкновения с Соединенными Штатами", — говорит он. "Китайцы создают свой собственный мировой порядок, насколько могут", — объяснил американский дипломат.

Американский дипломат отметил, что вмешательство Пекина вполне может с одной стороны усложнить дипломатический выход Украины из войны, но и создать сильную базу для "построения взаимного доверия сверхдержав".

Бывший советник президента США считает, что со стороны Киева было бы мудрым решением коммуницировать с Китаем, не оглядываясь на заявления последнего о "безграничном партнерстве с Россией", поскольку президент Украины Владимир Зеленский является экстраординарным лидером.

Пекин, по словам Киссинджера, не сможет оставаться молчаливым, если Россия потерпит поражение в войне, учитывая эволюцию отношений Китая и РФ с учетом предыдущих лет.

"В этой новой реальности Китай хочет независимой Украины. И я поражен мудростью Украины, которая была на шаг впереди нас на этом пути, когда они поняли, чем это обернется. Они не могли ожидать, что Китай станет союзником НАТО. Но Китай может поддержать результат в виде создания сильной и независимой Украины", — отметил он.

Напомним, 17 мая спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй прибыл в Киев, чтобы обсудить с президентом Владимиром Зеленским "мирный план Пекина", который должен завершить российско-украинскую войну.

Также напомним, в конце февраля журналист Фокуса подробно разобрал, почему "мирный план" Китая не может быть отправной точкой для переговоров.