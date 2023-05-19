ВСУ обучат управлению истребителями F-16: Байден поддержал инициативу, — CNN

По словам представителя Белого дома, который поговорил с журналистами на права анонимности, учения будут проходит в Европе и стартуют уже в скором времени.

Президент США Джо Байден сообщил союзникам по G7, что США поддержат совместные усилия по обучению украинских военных управлению истребителями F-16. Об этом написало CNN со ссылкой на чиновника Белого дома, с которым журналисты поговорила на правах анонимности.

По словам чиновника, обучение не будет проходить в США. Скорее всего, военные учения проведут на базе одной из европейских стран. Однако инструкторы из США будут участвовать в обучении бойцов ВСУ вместе с европейскими союзниками и партнерами.

Представитель Белого дома считает, что такие учения займут несколько месяцев.

"Поскольку обучение будет проходить в ближайшие месяцы, наша коалиция стран решит, когда предоставить самолеты и в каком количестве", — сказал американский чиновник.

Он также добавил, что в марте 2023 года США уже приняли двух украинских пилотов на военной базе в Тусоне (штат Аризона). Военных обучали управлять F-16 на авиасимуляторах. Это было необходимо для того, чтобы рассчитать точные сроки обучения, на которое уже выделили деньги из бюджета США.

"На сегодня Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами сосредоточились на предоставлении Украине подавляющего большинства оружия, необходимого для проведения наступательных операций этой весной и летом", — подытожил представитель Белого дома.

Напомним, 18 мая СМИ написали о том, что США протестировали украинских летчиков для полетов на F-16. Американские инструкторы отметили, что украинские пилоты, с квалификацией на МиГ-29 и Су-27, смогли выполнить ряд "относительно технических" маневров на симуляторах. По данным ВВС США, на освоение истребителей F-16 им понадобится всего четыре месяца.

Несколько ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба привел 5 аргументов, почему Украине необходимы истребители F-16. Глава МИД Украины объяснил, чем использование самолетов в российско-украинской войне может оказаться полезным для США и других стран мира. По его словам, советская авиация не является альтернативой на поле боя.