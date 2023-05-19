Прокачка воли: скандальный киевский ресторатор пытался пересечь границу (видео)
Группа мужчин пыталась покинуть Украину во время военного положения, аргументируя это тем, что войны "официально нет".
Владелец киевского ресторана Nebos, прославившийся во время пандемии COVID-19 из-за демонстративного игнорирования коронавирусных ограничений в своем заведении, попытался выехать за границу. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Мужчина попытался пересечь границу, аргументируя это тем, что якобы войны официально нет, а запрет на выезд мужчин является неконституционным. Пограничники не выпустили его из страны.
Из видео понятно, что попытку выехать из Украины Максим Богданович предпринял вместе с несколькими друзьями. Они говорят, что были уверены в том, что "вариантов других нет" и нисколько не сомневались в своей возможности выехать за рубеж.
"Намерение было, что все открыто, но случилось – что есть", – комментируют произошедшее Богданович с друзьями.
Также он заявил в видеоролике, что пережитый опыт для него был "очень сильной прокачкой воли".
Чем известно кафе Nebos?
Напомним, киевское кафе Nebos и его владельцы обрели известность во период действия коронавирусных ограничений в 2021 году, когда в заведении заявили, что принимают посетителей без масок и вакцинации, поскольку создают "пространство свободных людей".
В заведении уверяли, что обслуживают пренебрегающих карантинными ограничениями клиентов, поскольку для них это "неважно". Затем пользователи начали массово оставлять заведению отрицательные оценки в Google-отзывах, а позже в само кафе пришли сотрудники полиции, после чего оно было закрыто какое-то время.
25 апреля ГПСУ сообщила, что с начала широкомасштабного вторжения российских войск в Украину пограничники задержали более 11 тысяч нарушителей, которые намеревались попасть за рубеж вне пунктов пропуска. Еще свыше 4 тыс. украинцев пытались выехать по поддельным документам.