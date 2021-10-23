"Пространство свободных людей": кафе в Киеве ждет посетителей без "масок" и "вакцинации" (видео)

В заведении уверяют, что обслуживают пренебрегающих карантинными ограничениями клиентов, поскольку для них это "неважно". В кафе уже нагрянула полиция.

В кафе Nebos, которое находится в самом центре Киева, заявили, что они принимают посетителей без масок и вакцинации, поскольку создают "пространство свободных людей". Об этом сообщается в публикации на странице заведения в Instagram.

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"Место свободных людей. Нам неважно есть у вас маска или нет, вакцинировались вы или нет — мы всегда открыты для людей, которые берут ответственность за свое здоровье", — сообщили в публикации на странице кафе Nebos, подчеркнув, что "такое право есть у каждого свободного человека".

В посте упомянули и то, что на дверях их заведения появилась некая "очень важная табличка".

[ + – ] Кафе Nebos ждет посетителей без "масок" и "вакцинации"

Позже в сети опубликовали и фото самой таблички. В ней слова маски и вакцинации взяли в кавычки, а саму иммунизацию назвали "участием в медицинском эксперименте".

[ + – ] Табличка на входе в кафе Nebos - фото из Google-отзывов

23 октября Ирина Богданович, основательница Nebos, в сториз на своей странице в Instagram сперва пожаловалась на то, что пользователи начали массово оставлять ее заведению отрицательные оценки в Google-отзывах, а позже в само кафе, по ее словам, пришли сотрудники полиции.

"Мы сегодня закрыты, к сожалению. Потому что к нам пришла полиция и начала не очень правомерно вести себя с нашими сотрудниками. Они не совсем адекватно разговаривали, требовали неправомерные вещи делать. Также требовали то, чего не могли сделать наши сотрудники при отсутствии нас в стране и в самом помещении. Сегодня мы не сможем принять вас", — заявила Богданович в сториз.

Также женщина заявила, что они "записали весь разговор" с полицией.

"В течение разговора оказалось, что полиция служит не гражданам Украины. Она подчиняется… Как сказал полицейский, поступил звонок от депутата "Свободы". И они пришли к нам по этим полномочиям. На минуточку. У нас все записано. Мы можем это использовать для того, чтобы добиться права своего жить свободно там, где мы живем, как граждане Украины", — сказала основательница Nebos.

Впрочем, что конкретно хотели сотрудники полиции и для чего они пришли в заведение Богданович так и не объяснила.

[ + – ] Владелица кафе Nebos в Киеве, которое обвиняют в антивакцинаторстве, заявила, что к ним пришла полиция

Отметим, на сегодняшний день Киев находится в "оранжевой" зоне карантина. Впрочем, в пресс-службе КГГА уже заявили, что из-за увеличения количества новых случаев коронавируса в ближайшие дни столица перейдет в "красную" противоэпидемиологическую зону.

В СМИ также сообщали, что киевские университеты переходят на дистанционную форму обучения. А интерн Александровской больницы в Киеве рассказал как умирают в их медучреждении больные COVID-19 и заявил, что они с коллегами предвзято относятся к пациентам, которые не вакцинировались.