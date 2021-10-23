"Простір вільних людей": кафе в Києві чекає відвідувачів без "масок" і "вакцинації" (відео)

У закладі запевняють, що обслуговують клієнтів, які нехтують карантинними обмеженнями, оскільки для них це "неважливо". У кафе вже навідалася поліція.

У кафе Nebos, яке знаходиться в самому центрі Києва, заявили, що вони приймають відвідувачів без масок і вакцинації, оскільки створюють "простір вільних людей". Про це повідомляється в публікації на сторінці закладу в Instagram.

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"Нам не важливо маєте ви маску чи ні, вакцинувалися чи ні — ми завжди відкриті для людей, які беруть відповідальність за своє здоров‘я", — повідомили в публікації на сторінці кафе Nebos, підкресливши, що "таке право є у кожної вільної людини ".

У пості згадали й те, що на дверях їхнього закладу з'явилася якась "дуже важлива табличка".

[ + – ] Кафе Nebos чекає відвідувачів без "масок" і "вакцинації"

Пізніше в мережі опублікували й фото самої таблички. У ній слова маски та вакцинації взяли в лапки, а саму імунізацію назвали "участю в медичному експерименті".

[ + – ] Табличка на вході в кафе Nebos — фото з Google-відгуків

23 жовтня Ірина Богданович, засновниця Nebos, в сторіз на своїй сторінці в Instagram спершу поскаржилася на те, що користувачі почали масово залишати її закладу негативні оцінки в Google-відгуках, а пізніше в саме кафе, за її словами, прийшли співробітники поліції.

"Ми сьогодні закриті, на жаль. Тому що до нас прийшла поліція і почала не дуже правомірно себе поводити з нашими співробітниками. Вони не зовсім адекватно розмовляли, вимагали неправомірні речі робити. Також вимагали те, чого не могли зробити наші співробітники при відсутності нас в країні та в самому приміщенні. Сьогодні ми не зможемо прийняти вас", — заявила Богданович в сторіз.

Також жінка заявила, що вони "записали всю розмову" з поліцією.

"Протягом розмови виявилося, що поліція служить не громадянам України. Вона підпорядковується... Як сказав поліцейський, надійшов дзвінок від депутата "Свободи". І вони прийшли до нас по цих повноваженнях. На хвилиночку. У нас все записано. Ми можемо це використати для того, щоб домогтися права свого жити вільно там, де ми живемо, як громадяни України", — сказала засновниця Nebos.

Втім, що конкретно хотіли співробітники поліції та для чого вони прийшли в заклад Богданович так і не пояснила.

[ + – ] Власниця кафе Nebos в Києві, яке звинувачують в антивакцинаторстві, заявила, що до них прийшла поліція

Відзначимо, станом на сьогодні Київ знаходиться в "помаранчевій" зоні карантину. Втім, у пресслужбі КМДА вже заявили, що через збільшення кількості нових випадків коронавірусу найближчими днями столиця перейде в "червону" протиепідеміологічну зону.

У ЗМІ також повідомляли, що київські університети переходять на дистанційну форму навчання. А інтерн Олександрівської лікарні в Києві розповів як вмирають в їх медустанові хворі COVID-19 і заявив, що вони з колегами упереджено ставляться до пацієнтів, які не вакцинувалися.