Не вернулся каждый 10-й: из Украины за время войны разрешили выехать почти 100 000 мужчин

По данным Временной следственной комиссии Верховной Рады, больше половины получивших разрешения мужчин выехали из Украины, а чуть больше трех тысяч пограничники не выпустили из-за того, что цель поездки не была подтверждена.

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Во вторник, 25 апреля, стало известно, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину около 100 тысяч мужчин призывного возраста получили разрешение на выезд за пределы страны.

Об этом сообщила Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины, которая была создана для расследования нарушений военного положения.

По имеющимся данным, 96 442 украинцам призывного возраста выдали разрешения на выезд. Возможностью выехать воспользовались свыше 66 тысяч мужчин, а чуть более трех тысяч пограничная служба не выпустила, поскольку цель поездки не была подтверждена. Причем больше 11% от общей численности граждан, получивших разрешение, не вернулись обратно по истечении установленного срока. Речь идет о 9 тысячах человек.

Сообщается, что больше всего подобных случаев было в Харьковской, Тернопольской и Волынской областях.

Еще 30 068 не воспользовались имеющимися разрешениями.

Военное положение в Украине

С 19 февраля Верховная Рада в шестой раз продлила действие военного положения и общей мобилизации сроком на 90 дней. Данные ГПСУ свидетельствуют о том, что с начала широкомасштабного вторжения российских войск в Украину пограничники задержали более 11 тысяч нарушителей, которые намеревались попасть за рубеж вне пунктов пропуска. Еще свыше 4 тыс. украинцев пытались выехать по поддельным документам.

Напомним, что, по словам адвоката Ростислава Кравца из профсоюза "Украинского независимого фонда юристов", мужчины могут беспрепятственно выезжать из Украины, однако есть одно условие.

Ранее сообщалось, что в марте в Украине усложнилась процедура вывоза авто за границу.