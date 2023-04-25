Не повернувся кожен 10-й: з України за час війни дозволили виїхати майже 100 000 чоловіків

За даними Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, більше половини чоловіків, які отримали дозволи, виїхали з України, а трохи більше трьох тисяч прикордонники не випустили через те, що мета поїздки не була підтверджена.

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У вівторок, 25 квітня, стало відомо, що з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну близько 100 тисяч чоловіків призовного віку отримали дозвіл на виїзд за межі країни.

Про це повідомила Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України, яку було створено для розслідування порушень воєнного стану.

За наявними даними, 96 442 українцям призовного віку видали дозволи на виїзд. Можливістю виїхати скористалися понад 66 тисяч чоловіків, а трохи більше трьох тисяч прикордонна служба не випустила, оскільки мету поїздки не було підтверджено. Причому більше 11% загальної чисельності громадян, які отримали дозвіл, не повернулися назад після закінчення встановленого терміну. Йдеться про 9 тисяч людей.

Повідомляється, що найбільше подібних випадків було у Харківській, Тернопільській та Волинській областях.

Ще 30 068 не скористалися наявними дозволами.

Воєнний стан в Україні

З 19 лютого Верховна Рада вшосте продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації терміном на 90 днів. Дані ДПСУ свідчать, що з початку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну прикордонники затримали понад 11 тисяч порушників, які мали намір потрапити за кордон поза пунктами пропуску. Ще понад 4 тис. українців намагалися виїхати за підробленими документами.

Нагадаємо, що, за словами адвоката Ростислава Кравця із профспілки "Українського незалежного фонду юристів", чоловіки можуть безперешкодно виїжджати з України, однак є одна умова.

Раніше повідомлялося, що у березні в Україні ускладнилася процедура вивезення авто за кордон.