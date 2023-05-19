Прокачка воли: скандальный киевский ресторатор пытался пересечь границу (видео)

Группа мужчин пыталась покинуть Украину во время военного положения, аргументируя это тем, что войны "официально нет".

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Владелец киевского ресторана Nebos, прославившийся во время пандемии COVID-19 из-за демонстративного игнорирования коронавирусных ограничений в своем заведении, попытался выехать за границу. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Мужчина попытался пересечь границу, аргументируя это тем, что якобы войны официально нет, а запрет на выезд мужчин является неконституционным. Пограничники не выпустили его из страны.

Из видео понятно, что попытку выехать из Украины Максим Богданович предпринял вместе с несколькими друзьями. Они говорят, что были уверены в том, что "вариантов других нет" и нисколько не сомневались в своей возможности выехать за рубеж.

"Намерение было, что все открыто, но случилось – что есть", – комментируют произошедшее Богданович с друзьями.

Также он заявил в видеоролике, что пережитый опыт для него был "очень сильной прокачкой воли".

Чем известно кафе Nebos?

Напомним, киевское кафе Nebos и его владельцы обрели известность во период действия коронавирусных ограничений в 2021 году, когда в заведении заявили, что принимают посетителей без масок и вакцинации, поскольку создают "пространство свободных людей".

В заведении уверяли, что обслуживают пренебрегающих карантинными ограничениями клиентов, поскольку для них это "неважно". Затем пользователи начали массово оставлять заведению отрицательные оценки в Google-отзывах, а позже в само кафе пришли сотрудники полиции, после чего оно было закрыто какое-то время.

25 апреля ГПСУ сообщила, что с начала широкомасштабного вторжения российских войск в Украину пограничники задержали более 11 тысяч нарушителей, которые намеревались попасть за рубеж вне пунктов пропуска. Еще свыше 4 тыс. украинцев пытались выехать по поддельным документам.