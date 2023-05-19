Прокачування волі: скандальний київський ресторатор намагався перетнути кордон (відео)
Група чоловіків намагалася покинути Україну під час воєнного стану, аргументуючи це тим, що війни "офіційно немає".
Власник київського ресторану Nebos, який прославився під час пандемії COVID-19 через демонстративне ігнорування коронавірусних обмежень у своєму закладі, спробував виїхати за кордон. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
Чоловік спробував перетнути кордон, аргументуючи це тим, що нібито війни офіційно немає, а заборона на виїзд чоловіків є неконституційною. Прикордонники не випустили його із країни.
З відео зрозуміло, що спробу виїхати з України Максим Богданович зробив разом із кількома друзями. Вони кажуть, що були впевнені, що "варіантів інших немає" і анітрохи не сумнівалися у своїй можливості виїхати за кордон.
"Намір був, що все відкрито, але трапилося — що є", — коментують подію Богданович із друзями.
Також він заявив у відеоролику, що пережитий досвід для нього був "дуже сильним прокачуванням волі".
Чим відоме кафе Nebos?
Нагадаємо, київське кафе Nebos та його власники здобули популярність під час дії коронавірусних обмежень у 2021 році, коли у закладі заявили, що приймають відвідувачів без масок та вакцинації, оскільки створюють "простір вільних людей".
У закладі запевняли, що обслуговують клієнтів, що нехтують карантинними обмеженнями, оскільки для них це "неважливо". Потім користувачі почали масово залишати закладу негативні оцінки в Google-відгуках, а пізніше в кафе прийшли співробітники поліції, після чого воно було закрито певний час.
25 квітня ДПСУ повідомила, що з початку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну прикордонники затримали понад 11 тисяч порушників, які мали намір потрапити за кордон поза пунктами пропуску. Ще понад 4 тис. українців намагалися виїхати за підробленими документами.