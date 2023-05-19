Сделана из бетона: в канцелярии Дуды узнали, из чего состоит упавшая ракета РФ

Взрывчатки в снаряде, который упал под Быдгощем, не было. Такую модель ракеты могли запустить, чтобы сбить с толку украинские системы ПВО, считает глава канцелярии Павел Шрот.

В Польше под Быдгощем нашли боеголовку ракеты, которая упала шесть месяцев назад. Об этом сообщил 19 мая глава канцелярии президента страны Павел Шрот в эфире радио RMF FM.

Взрывчатку в снаряде не нашли — вместо нее туда залили бетон. Сейчас боеголовка проходит экспертизу, сообщил чиновник.

Шрот назвал находку "вершиной российских технических возможностей" и предположил, что ВС РФ рассчитывали обмануть украинскую противовоздушную оборону.

"Я думаю, ракету из бетона выпустили специально. Эта старая модель ракеты могла сбить с толку украинские ПВО", — пояснил он.

Шрот заявил, что в канцелярии президента Анджея Дуды нет ходатайств об увольнении генералов или министра национальной обороны после инцидента с ракетами в польском селе Пшеводов.

"Представители правительства открыто говорят, что с учетом позиции президента подача подобных запросов на данный момент не обоснована. Мы должны закрыть это дело, которое наносит ущерб интересам нашей родины", — резюмировал Павел Шрот.

Напомним, что Анджей Дуда собирался 15 мая серьезно говорить с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о ракетах, упавших в Пшеводове 15 ноября прошлого года, в день массированного удара армии России по Украине.

Падение двух ракет унесло жизни двух граждан Польши — 60-летнего Богуслава Воса и его друга, 62-летнего Богдана Чупека.

По словам Дуды, поляки должны быть готовы к повторению таких ракетных падений. Предотвратить трагедию в Пшеводове было практически невозможно.