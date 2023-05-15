Падение ракет в Польше: Дуда обещает серьезный разговор со Столтенбергом

Польский президент узнал подробности падения снарядов в апреле, а инцидент случился 15 ноября прошлого года. Варшава намерена точно установить, откуда прилетели ракеты.

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Президент Польши Анджей Дуда собирался 15 мая поговорить с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом о ракетах, которые упали в польском селе Пшеводов. Об этом сказал глава Бюро международной политики при президенте Польши Марчин Пшидач в комментарии радио RMF FM.

"Сегодня президент поговорит с генеральным секретарем НАТО. Мы находимся в контакте с американскими союзниками, будем говорить о ситуации", – проинформировал Пшидач.

Глава Бюро подчеркивает, что Дуда узнал подробности падения снарядов в апреле, а инцидент случился 15 ноября 2022 года.

"Где правда, выяснится в ближайшее время. Сегодня нужно сосредоточиться на пересмотре процедур, чтобы подобные ситуации больше не повторялись", — продолжил чиновник.

Дальнейшие выводы по падению ракет, по словам Пшидача, должны привести к дипломатическому ответу на восточном направлении. Польша и союзники обязательно должны точно установить, откуда прилетели ракеты и почему они попали на ее территорию, добавил он.

Впрочем, пока неизвестно, состоялся ли разговор Дуды и Столтенберга. Что конкретно они будут обсуждать, также неясно.

Напомним, что 15 ноября войска России устроили очередную волну массированных ракетных ударов по Украине. Две ракеты упали в селе Пшеводов Люблинского воеводства недалеко от границы с Львовской областью.

Из-за падения ракеты погибло два фермера –– 60-летний Богуслав Вос и 62-летний Богдан Чупек, они дружили много десятилетий.

Репортер агентства Associated Press Джеймс ЛаПорту был уволен за новость о том, что ракеты запустили российские военные. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Киев не получил доказательств того, что упавшие в польском селе ракеты выпустила украинская система ПВО.