Сообщил о ракетном ударе РФ по Польше: агентство Associated Press уволило репортера

35-летний журналист Джеймс ЛаПорта со ссылкой на источник в разведке США сообщил, что ответственность за взрыв в польском Пшеводове несет РФ. Его уволили с должности за дезинформацию.

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Агентство Associated Press после внутреннего расследования уволил репортера, 35-летнего Джеймса ЛаПорту, сообщение которого привело к публикации новости с информацией о том, что ракета, упавшая 15 ноября в польском Пшеводове, была запущена Вооруженными силами РФ. Об этом сообщает издание Washington Post.

По данным СМИ, спустя несколько часов после взрыва в Польше Associated Press опубликовало новость, в котором говорилось, что неназванный "высокопоставленный представитель американской разведки утверждает, что российские ракеты пересекли территорию Польши, члена НАТО, в результате чего погибли два человека". Эту информацию быстро распространили другие новостные агентства. Позже польские чиновники и официальные лица ЕС заявили, что ракета была выпущена украинскими войсками, сбилась с курса и приземлилась над границей в Польше.

16 ноября Associated Press изменило свою статью, добавив туда уточняющую записку. В ней говорится, что анонимный источник был неправ и что "последующие сообщения показали, что ракеты были произведены в России и, скорее всего, были выпущены Украиной для защиты от нападения России".

Сам ЛаПорта отказался от комментариев. Бывший морской пехотинец США, служивший в Афганистане, присоединился к AP в апреле 2020 года после нескольких лет работы внештатным репортером. Он освещал военные дела и вопросы национальной безопасности для службы новостей.

Внутренние сообщения AP, просмотренные Washington Post, подтвердили некоторую путаницу и непонимание во время подготовки материала об инциденте в Пшеводове. Сначала ЛаПорта поделился с редакцией комментарием официального представителя США. Редактор сразу же спросил, следует ли AP сообщить об этом по его наводке, "или потребуется подтверждение из другого источника и/или из Польши?"

После дальнейшего обсуждения второй редактор сказал, что "проголосовал бы" за публикацию предупреждения, добавив: "Я не могу представить, чтобы сотрудник разведки США ошибался по этому поводу".

Однако человек из Associated Press, знакомый с более обширным обсужением этой истории в тот день, сказал, что ЛаПорта также сообщил своим редакторам, что старший менеджер уже проверил его источник, что оставило впечатление, что источник истории был одобрен. Хотя этот редактор одобрял предыдущие статьи, используя источник ЛаПорты, этот редактор не высказал свое мнение по поводу истории с ракетами. Для вовлеченных в историю редакторов дисциплинарных мер не ожидается, говорится в публикации.

Напомним, 20 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что следователи по итогам предварительного расследования не могут назвать направление, с которого прилетела ракета в Пшеводов.

Ранее Фокус разбирался в том, чьи ракеты упали в Польше и какими должны быть требования Украины.