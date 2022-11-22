Повідомив про ракетний удар РФ по Польщі: агентство Associated Press звільнило репортера

35-річний журналіст Джеймс ЛаПорта з посиланням на джерело у розвідці США повідомив, що відповідальність за вибух у польському Пшеводові несе РФ. Його звільнили з посади за дезінформацію.

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Агентство Associated Press після внутрішнього розслідування звільнив репортера, 35-річного Джеймса ЛаПорту, повідомлення якого призвело до публікації новини з інформацією про те, що ракета, яка 15 листопада впала в польському Пшеводові, була запущена Збройними силами РФ. Про це повідомляє видання Washington Post.

За даними ЗМІ, через кілька годин після вибуху в Польщі Associated Press опублікувало новину, в якій йшлося про те, що неназваний "високопоставлений представник американської розвідки стверджує, що російські ракети перетнули територію Польщі, члена НАТО, внаслідок чого загинули дві людини". Цю інформацію швидко поширили інші новинні агенції. Пізніше польські чиновники й офіційні особи ЄС заявили, що ракета була випущена українськими військами, збилася з курсу та приземлилася над кордоном у Польщі.

16 листопада Associated Press змінило свою статтю, додавши туди записку. У ній ідеться, що анонімне джерело було неправе і що "наступні повідомлення показали, що ракети були зроблені в Росії і, швидше за все, були випущені Україною для захисту від нападу Росії".

Сам ЛаПорт відмовився від коментарів. Колишній морський піхотинець США, який служив в Афганістані, приєднався до AP у квітні 2020 року після кількох років роботи позаштатним репортером. Він висвітлював військові справи та питання національної безпеки для служби новин.

Внутрішні повідомлення AP, переглянуті Washington Post, підтвердили деяку плутанину та нерозуміння під час підготовки матеріалу про інцидент у Пшеводові. Спершу ЛаПорта поділився з редакцією коментарем офіційного представника США. Редактор одразу ж запитав, чи варто AP повідомити про це з його наведення, "чи буде потрібне підтвердження з іншого джерела та/або Польщі?"

Після подальшого обговорення другий редактор сказав, що "проголосував би" за публікацію попередження, додавши: "Я не можу уявити, щоб співробітник розвідки США помилявся з цього приводу".

Однак людина з Associated Press, знайома із ширшим обговоренням цієї історії того дня, сказала, що ЛаПорта також повідомив своїм редакторам, що старший менеджер уже перевірив його джерело, яке залишило враження, що джерело історії було схвалено. Хоча цей редактор схвалював попередні статті, використовуючи джерело ЛаПорти, цей редактор не висловив свою думку щодо історії з ракетами. Для залучених до історії редакторів дисциплінарних заходів не очікується, йдеться у публікації.

Нагадаємо, 20 листопада прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що слідчі за підсумками попереднього розслідування не можуть назвати напрям, з якого прилетіла ракета в Пшеводов.

Раніше Фокус розбирався у тому, чиї ракети впали в Польщі та якими мають бути вимоги України.