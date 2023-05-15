Падіння ракет у Польщі: Дуда обіцяє серйозну розмову зі Столтенбергом

Польський президент дізнався подробиці падіння снарядів у квітні, а інцидент стався 15 листопада минулого року. Варшава має намір точно встановити, звідки прилетіли ракети.

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Президент Польщі Анджей Дуда збирався 15 травня поговорити з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом про ракети, що впали в польському селі Пшеводув. Про це сказав голова Бюро міжнародної політики при президенті Польщі Марчін Пшидач у коментарі радіо RMF FM.

"Сьогодні президент поговорить із генеральним секретарем НАТО. Ми знаходимося в контакті з американськими союзниками, говоритимемо про ситуацію", – поінформував Пшидач.

Глава Бюро наголошує, що Дуда дізнався про подробиці падіння снарядів у квітні, а інцидент стався 15 листопада 2022 року.

"Де правда, з'ясується найближчим часом. Сьогодні потрібно зосередитись на перегляді процедур, щоб подібні ситуації більше не повторювалися", — продовжив чиновник.

Подальші висновки щодо падіння ракет, за словами Пшидача, мають призвести до дипломатичної відповіді на східному напрямку. Польща та союзники обов'язково мають точно встановити, звідки прилетіли ракети та чому вони потрапили на її територію, додав він.

Втім, поки невідомо, чи відбулася розмова Дуди та Столтенберга. Що саме вони обговорюватимуть, також неясно.

Нагадаємо, що 15 листопада війська Росії влаштували чергову хвилю масованих ракетних ударів по Україні. Дві ракети впали у селі Пшеводув Люблінського воєводства неподалік від кордону з Львівською областю.

Через падіння ракети загинуло два фермери — 60-річний Богуслав Вос і 62-річний Богдан Чупек, вони дружили багато десятиліть.

Репортера агентства Associated Press Джеймса ЛаПорта звільнили за новину про те, що ракети запустили російські військові. Глава МЗС України Дмитро Кулеба говорив, що Київ не отримав доказів того, що ракети, які впали в польському селі, випустила українська система ППО.