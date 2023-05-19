"Закрывают глаза на войну в Украине": Зеленский раскритиковал некоторых арабских лидеров

На встрече Лиги арабских государств присутствовал и президент Сирии Башар аль-Асад, поддержавший российское вторжение в Украину. В то же время и другие арабские страны предпочли сохранить хорошие отношения с Москвой.

В пятницу, 9 мая, президент Украины Владимир Зеленский обвинил некоторых арабских лидеров в том, что они "закрывают глаза" на российское вторжение. Об этом сообщает The Independent.

Зеленский прибыл на саммит Лиги Арабских государств в попытке заручиться поддержкой со стороны арабского региона в противостоянии с РФ.

Судя по всему, обращаясь к истории оккупации стран арабского мира, он заявил, что Украина никогда не сдастся на милость иностранцев или колонизаторов, именно по этой причине Киев продолжает сражаться.

"К сожалению, некоторые в мире и здесь среди вас закрывают глаза на те клетки [с военнопленными] и незаконную аннексию. Я здесь, и каждый может честно судить, не имеет значения, как сильно россияне пытаются оказывать влияние, независимость должна существовать", — пояснил Зеленский.

Визит Зеленского в Саудовскую Аравию

На этой встрече присутствовал и Башар аль-Асад, президент Сирии, поддержавший российское вторжение в Украину. В свою очередь, другие арабские страны также предпочли сохранить хорошие отношения с Москвой.

В свою очередь, Саудовская Аравия, которая принимала саммит, поддержала резолюцию ООН и призыв к России вывести войска. Аравийское государство пообещало выделить 400 млн долларов гуманитарной поддержки Украине, но вместе с тем и отказалось ввести санкции в отношении РФ, позиционируя себя как нейтральная сторона в конфликте.

У России есть некоторые экономические связи со странами Персидского залива, а также странами-производителями нефти ОПЕК.

15 марта сирийский Асад на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве публично высказался в поддержку войны в Украине. По его словам, российские войска борются со "старыми и новыми нацистами", которых, с его слов, поддерживает Запад.

Страны ОПЕК поддержали Россию, было принято решение о сокращении добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в день. Нефтяным картелем руководит Саудовская Аравия, которая договорилась с РФ о сокращении поставок нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

Напомним, что Зеленский также заявил, что время империй истекло, а "Россия — слабая страна". Украина побеждает агрессора с меньшим количеством оружия в руках, отметил он.

Также сообщалось, что Зеленский впервые с начала полномасштабной войны проведет встречу с премьером Индии.