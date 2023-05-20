Были планы на эту весну: РФ хочет использовать Молдову против Украины в войне, – Санду

По словам молдавского президента, Москва намеривалась свергнуть правительство в Кишиневе, чтобы заменить его на пророссийски настроенных политиков.

Президент Республики Молдова Майя Санду заявила, что весной 2023 года Российская Федерация намеревалась свергнуть правительство в ее стране, чтобы поставить у власти в Кишиневе пророссийские силы. Об этом она сказала в эфире телеканала Moldova 1.

"Планы свержения правительства были на эту весну, но они провалились, в том числе благодаря тому, что мы располагали достаточной информацией, и бдительности наших органов", — сказала Санду.

Глава Молдовы также отметила, что россияне могут предпринять еще одну подобную попытку, однако не уточнила, каким образом это может произойти.

"Планы Кремля очевидны — это смена правительства в Кишиневе на пророссийское и использование Республики Молдова против Украины в этой войне", — заключила президент.

Напомним, что 6 мая Майя Санду сказала, что руководство России жаждет возродить Советский Союз, присоединив свободные ныне республики, но Молдова против такого развития событий. По ее словам, распада СССР ее страна долго была "буфером" между Россией и Западом, но сейчас стремится стать частью ЕС.

Ранее, 28 мая, мы также писали о том, что в Молдове депутат от правящей партии Дан Перчун обматерил коллег из парламента, которые "целуют российский сапог", не поддерживая решение выйти из договоров о функционировании телерадиокомпании Мир.

Мы также писали о том, что 14 мая, участник от Молдовы Паша Парфений, который выступал на "Евровидении 2023" под номером 18, сразу после своего номера поблагодарил Украину за мир в его стране.