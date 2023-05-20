"Колоссальный риск": в Кремле отреагировали на поставки F-16 Украине

По словам замминистра иностранных дел РФ Александра Грушко, Запад якобы идет по пути эскалации, разрешая поставку Киеву F-16. А у Кремля достаточно средств для достижения поставленных целей в войне в Украине.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Запад идет по пути эскалации в том, что касается войны в Украине, и предупредил о колоссальных рисках связанных с поставками F-16. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление последовало после того, как президент США Джо Байден заявил на саммите G7 в пятницу, 19 мая, что Вашингтон поддерживает программу подготовки украинских пилотов на F-16.

По словам Грушко, это обстоятельство будет учитываться в планах РФ, он также предупредил, что у Кремля достаточно средств для достижения поставленных целей.

Напомним, что в Офисе президента Украины сообщили, что страны Запада уже приняли решение о передаче F-16 Киеву. Сейчас обсуждаются вопросы логистики, связанные с истребителями, сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Также сообщалось, что британский эксперт объяснил, почему F-16 так долго передают Украине. По словам Шона Белла, россияне будут целенаправленно выискивать F-16 в воздухе, чтобы сбить их. К тому же, есть риск того, что эти западные самолеты может сбить собственная ПВО, которой нужно приспособиться к операциям с новыми истребителями.

Более того, у ВСУ уйдет полгода только на подготовку пилотов F-16, эксперт рассказал о сути проблемы. Истребители западного образца не сыграют существенной роли в контрнаступлении, так как ВСУ понадобится слишком много времени, чтобы их освоить, пояснил Йоханнес Арльт.