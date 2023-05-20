Запад уже принял решение о передаче F-16 Украине, — Подоляк

Сейчас зарубежные партнеры обсуждают, как наладить логистику для доставки истребителей ВСУ, уверяет Михаил Подоляк. В дальнейшем их смогут перевезти достаточно быстро.

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Страны-партнеры уже приняли решение о передаче Украине истребителей F-16 и обсуждают способы доставки. Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил в интервью "24 каналу".

По его словам, ситуация с F-16 напоминает поставки западных танков в Украину. Полгода назад была создана "танковая коалиция", однако много времени заняло обсуждение логистики. Так и сейчас у партнеров остались лишь два вопроса, которые активно обсуждают и уже практически договорились.

"Я хочу, чтобы вы поняли это – страны приняли решение. Они уже осознают, что нам передадут все это оружие, включая F-16. Сейчас решаются вопросы, как это логистически запустить", — подчеркнул Михаил Подоляк.

Представитель ОП добавил, что Россия применяет тактические самолеты, авиационные бомбы, комплексы С-300 и С-400, чтобы атаковать гражданское население из-за границы, оставаясь вне зоны досягаемости. Украинская система ПВО работает достаточно эффективно, однако F-16 необходимы, чтобы полностью закрыть небо.

Зарубежные партнеры понимают, что украинские войска планируют очень интенсивное контрнаступление, поэтому их необходимо прикрыть самолетами с воздуха. Истребители смогут помешать работе тактической авиации — единственному инструменту, который еще остался у ВС РФ, а значит ускорить "объективный финал войны".

Михаил Подоляк заверил, что Украина "достаточно быстро" получит и авиацию, и дальнобойные ракеты. Проблема заключается в медлительности евроатлантического сообщества при принятии коллективных решений. На Западе исторически сложилась система, которая требует сначала десятки раз обговорить тему, сделать "вбросы" и лишь после этого приступить к реальным действиям. Однако партнеры понимают, что им необходимо поддерживать Украину, ведь победа России приведет к исчезновению многих демократических стран.

"Потом все равно это все приходит к тому, что нет другого решения, кроме как передать Украине", — добавил Михаил Подоляк.

Ранее писали, что США больше не возражают против передачи F-16 Украине. По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, такие истребители не нужны украинцам для победы над Россией, но пригодятся в будущем.