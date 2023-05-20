В РФ заявили об исчезновении Залужного: в Минобороны объяснили, как это связано с Бахмутом

По словам замминистра оборонного ведомства Анны Маляр, россияне запустили фейк про главнокомандующего в пик напряжения в охваченном тяжелыми боями Бахмуте. Россияне заявили, что Залужного ранили 8 мая.

Россияне запустили фейк об исчезновении главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Об этом в субботу, 20 мая, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале.

По словам заместителя главы Минобороны, Залужный на месте и занимается своей работой.

"Только что общались. Это типичная информационная технология направлена на деморализацию нашего войска. По времени действия она очень короткая — от нескольких часов до одного дня. Потому что информацию легко проверить", — написала Маляр.

Как пояснила замминистра, россияне рассчитывали на массовость распространения данного "вброса" в момент критической ситуации в Бахмуте Донецкой области, где, согласно последним сообщениям украинские защитники контролируют небольщой участок города.

"Даже несколько деморализованных военных с нашей стороны им облегчат ситуацию.

Собственно, ради этого и куча преждевременных сообщений о "взятии" Бахмута", — резюмировала Маляр.

Российский фейк про Залужного

20 мая ряд росСМИ со ссылкой на российского военкора Андрея Руденко сообщали, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы находится в больнице в критическом состоянии.

В качестве доказательств информационного "вброса" Руденко заявил, что Залужного в публичном пространстве якобы не видели с 8 мая. Более того, россиянин нафантазировал, что 8 мая Залужный получил ранение в Днепропетровской области во время проверке готовности подразделений, предназначенных для анонсированного контрнаступления ВСУ.

Напомним, 20 мая, СМИ сообщали, что в украинские защитники могут покинуть Бахмут Донецкой области из соображений безопасности. В Бахмуте остался лишь маленький участок под контролем украинских военных, который легко обстреливать.

Также 20 мая владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 20 мая заявил, что его наемники взяли последнюю позицию Сил обороны Украины в Бахмуте. Замминистра обороны Украины Анна Маляр опровергла эту информацию, однако заявила о критической ситуации в городе.