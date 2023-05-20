Байден объявит о новой военной помощи Украине после встречи с Зеленским в Хиросиме, — Politico

По данным издания, в пакет войдут дополнительные артиллерийские снаряды, бронетехника и противотанковое оружие.

Президент США Джо Байден объявит о новом пакете военной помощи Украине в размере $375 миллионов после встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите G7 в Японии в эти выходные. Об этом в субботу, 20 мая, сообщает американское медиа Politico со ссылкой на украинских и американских чиновников.

Должностные лица заявили, что пакет будет включать в себя больше артиллерийских снарядов, бронетехники и противотанкового оружия. Согласно сообщениям, речь идет об оборудовании, которое США и союзники поставляли Киеву в прошлом, однако оно будет крайне необходимо для контрнаступления весной и летом.

"Эти новости появились после того, как президент США дал понять, что он одобрит передачу Украине американских истребителей F-16 в качестве третьей стороны, заявив своим коллегам по G7, что он поддержит совместные международные усилия по обучению украинских пилотов этим самолетам", — сказано в сообщении.

Когда состоится встреча Зеленского и Байдена

Как сообщает "ТСН", 21 мая в 08:15 по киевскому времени президент примет участие в двусторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский прибыл в Японию на саммит G7

20 мая стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский приехал в Хиросиму, Япония, для участия в заключительной части саммита "Большой семерки" (G7).

Также сообщалось, что в ходе визита президент Украины и премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые с начала войны встретились в кулуарах проходящего саммита.

Согласно сообщениям Офиса президента Украины, Владимир Зеленский успел встретиться со следующими лидерами стран:

Эммануель Макрон, президент Франции;

Нарендра Моди, премьер Индии;

Олаф Шольц, канцлер Германии;

Риши Сунак, премьер Великобритании.

Кроме того, на саммите в Хиросиме Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Лидеры обсудили ограничения на экспорт украинского зерна в Европейский Союз.