"Железные люди": фотограф показал железнодорожников, которые вывозили беженцев (фото)

По словам Желе Крингса, который провел несколько дней на вокзале Львова в феврале 2022-го, эти мужественные женщины и мужчины возвращались в зону боев, жертвовали собой и возможностью выехать из страны ради того, чтобы помочь другим.

Датский фотограф Желе Крингс провел около недели на львовском вокзале, наблюдая за первыми эвакуационными поездами. Об этом сообщает CNN.

Уже несколько часов спустя после начала российского вторжения в конце февраля 2022-го были доступны эвакуационные поезда, а железнодорожники переквалифицировались в спасателей. Десятки тысяч беженцев заполнили вокзалы по всей Украине.

Эвакуационный поезд

"И тогда меня осенило, я понял, насколько мужественными были эти мужчины и женщины, которые возвращались в зону боев, жертвовали собой и возможностью выехать из страны ради того, чтобы помочь другим", — сказал он.

С самого начала полномасштабного российского вторжения Крингс снимал этих невоспетых героев в серии фотографий, которую назвал "Железные люди".

Железнодорожная система Украины протяженностью 9 320 км считается 12-й крупнейшей в мире, а во время полномасштабной войны она стала дорогой жизни для миллионов украинцев.

"Тяжело, но нужно делать свою работу, чтобы вывезти всех этих людей. В этом наш долг", — пояснил Вячеслав Анатольевич Чумак, работающий на железной дороге с 1996 года.

Автор серии фотографий отметил, что железная дорога выполняла две функции. Во-первых, помогла уехать в безопасное место гражданам, а, по меньшей мере, 10 млн украинцев пришлось эвакуироваться. Большинство стали внутренними переселенцами, а кто-то выехал за границу.

Железнодорожники

Но железнодорожной сети также отводилась логистическая функция для поставок вооружений на поле боя.

"Украина — огромная страна и железная дорога помогает военным ездить по всей стране, и ненадолго возвращаться к семьям в перерыве между поездками на передовую", — сказал автор фоторабот.

Напомним, что "Укрзализныця" решила добавить дополнительные вагоны к рейсу из Киева в Варшаву.

Также сообщалось, что в Укрзализниці объявили о "Железной украинизации". Все, что до сих пор связывало железнодорожную отрасль Украины со страной-агрессорской, украинизируют в несколько этапов.